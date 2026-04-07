ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Artemis II: Οι αστροναύτες επιστρέφουν μετά από το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη
Ειδήσεις
12:30 - 07 Απρ 2026

Artemis II: Οι αστροναύτες επιστρέφουν μετά από το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τέσσερις αστροναύτες της NASA ολοκλήρωσαν μια ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας στο πιο απομακρυσμένο σημείο που έχει προσεγγίσει ποτέ άνθρωπος και σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στη διαστημική εξερεύνηση.  

Την έκτη ημέρα, σε απόσταση 248.655 μιλίων από τη Γη, οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στο πιο απομακρυσμένο σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος. Υπό την επίδραση της βαρυτικής έλξης της Σελήνης, επιτάχυναν την πορεία τους για να περάσουν από την αθέατη πλευρά της, πέντε ημέρες μετά την εκτόξευσή τους από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα.

«Σήμερα, για όλη την ανθρωπότητα, προχωράτε πέρα από αυτό το σύνορο», δήλωσε η Jenni Gibbons από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, που ήταν το βασικό σημείο επικοινωνίας με το πλήρωμα από το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον.

Απαντώντας, ο Jeremy Hansen, μέλος του πληρώματος, απέτισε φόρο τιμής στους πρωτοπόρους της διαστημικής εξερεύνησης, τονίζοντας ότι η νέα γενιά πρέπει να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ.

Λίγες ώρες αργότερα, οι Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι εδώ και πάνω από μισό αιώνα που πέρασαν πίσω από τη Σελήνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhmu3yjy4qdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στις 6:44 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), η μετάδοση βίντεο διακόπηκε και οι αστροναύτες απομονώθηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς το διαστημόπλοιο, που ονόμασαν Integrity, διέσχιζε την αθέατη πλευρά της Σελήνης, έφτασαν στη μέγιστη απόστασή τους από τη Γη — πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου μιλίων — και πλησίασαν τη Σελήνη σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη των 4.000 μιλίων.

Μετά από 40 λεπτά σιγής, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Από τα παράθυρά τους, οι αστροναύτες είδαν ξανά τη φωτισμένη ημισέληνο της Γης. «Είναι υπέροχο να ακούμε ξανά τη Γη», είπε η Koch, παρατηρώντας ότι από ψηλά φαίνονταν η Ασία, η Αφρική, η Αυστραλία και ο δυτικός Ειρηνικός.

{https://x.com/NASA/status/2041317015474798693}

Η αρχή μίας νέας εποχής

Η Koch μίλησε για την αρχή μιας νέας εποχής, κατά την οποία οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στη Σελήνη και θα δημιουργήσουν μόνιμη παρουσία εκεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η Γη θα παραμένει πάντα προτεραιότητα.

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα μήνυμα από τον Jim Lovell, αστροναύτη των αποστολών Apollo 8 και Apollo 13, ο οποίος είχε καταγράψει μήνυμα πριν τον θάνατό του τον Αύγουστο. «Καλωσορίσατε στη γειτονιά μου», είπε, προτρέποντάς τους να απολαύσουν τη θέα.

Οι αστροναύτες σταμάτησαν σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν ξεπέρασαν το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13. Ζήτησαν να δοθούν ονόματα σε δύο κρατήρες της Σελήνης: ο ένας «Integrity», από το όνομα του σκάφους, και ο άλλος «Carroll», προς τιμήν της συζύγου του διοικητή Reid Wiseman, που πέθανε το 2020 από καρκίνο.

{https://x.com/NASA/status/2041308230614126775}

Ακολούθησε συγκινητική στιγμή, με το πλήρωμα να αγκαλιάζεται και το κέντρο ελέγχου να τηρεί ενός λεπτού σιγή, παρουσία των παιδιών του Wiseman.

Στη συνέχεια, οι αστροναύτες πραγματοποίησαν εκτενείς παρατηρήσεις της σεληνιακής επιφάνειας. Κατέγραψαν για πρώτη φορά πλήρη εικόνα της λεκάνης Orientale, ενός τεράστιου κρατήρα διαμέτρου περίπου 600 μιλίων. Παρατήρησαν επίσης μικρούς, πρόσφατους κρατήρες από προσκρούσεις μετεωριτών, που έκαναν την επιφάνεια να μοιάζει με φωτισμένο διάτρητο αντικείμενο.

{https://x.com/NASA/status/2041199374827409801}

Ένα ακόμη εντυπωσιακό φαινόμενο ήταν μια ηλιακή έκλειψη, καθώς η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο. Οι αστροναύτες δυσκολεύτηκαν να περιγράψουν την εικόνα, όπου η Σελήνη φωτιζόταν από το φως που αντανακλούσε η Γη.

Κατέγραψαν επίσης πέντε λάμψεις από μικρούς μετεωρίτες που προσέκρουσαν στη Σελήνη, ενώ στο φόντο παρατήρησαν τον Άρη με κοκκινωπή απόχρωση και τον Κρόνο με πορτοκαλί τόνους.

Συγχαρητήρια από Τραμπ

Μετά το τέλος των επιστημονικών παρατηρήσεων, ο Πρόεδρος Τραμπ επικοινώνησε με το πλήρωμα. Σε ερώτησή του για το πώς ένιωσαν όταν ήταν εκτός επικοινωνίας, ο Glover απάντησε ότι, παρά την εργασία τους, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2041348304907198664}

Ο Τραμπ τους προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει τα αυτόγραφά τους — κάτι που, όπως είπε, σπάνια κάνει.

Την έβδομη ημέρα, οι αστροναύτες θα ξεκουραστούν κυρίως, ενώ στη συνέχεια θα συνομιλήσουν με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα παρουσιάσουν τα επιστημονικά τους δεδομένα στο Johnson Space Center.

Την Πέμπτη , το σκάφος θα απομακρυνθεί από τη βαρυτική επιρροή της Σελήνης και θα κατευθυνθεί προς τη Γη, με πιθανή μικρή διόρθωση πορείας πριν την προσθαλάσσωση την Παρασκευή.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άργησε τόσο η στιγμή να επιστρέψουμε», δήλωσε ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman. «Αλλά τώρα είμαστε εδώ — και αυτό είναι μόνο η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 13:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά
Magazino

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ
Επιχειρήσεις

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028
Ειδήσεις

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας
Ειδήσεις

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:51

Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ