Artemis II: Οι αστροναύτες επιστρέφουν μετά από το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη

Τέσσερις αστροναύτες της NASA ολοκλήρωσαν μια ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας στο πιο απομακρυσμένο σημείο που έχει προσεγγίσει ποτέ άνθρωπος και σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στη διαστημική εξερεύνηση.

Την έκτη ημέρα, σε απόσταση 248.655 μιλίων από τη Γη, οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στο πιο απομακρυσμένο σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος. Υπό την επίδραση της βαρυτικής έλξης της Σελήνης, επιτάχυναν την πορεία τους για να περάσουν από την αθέατη πλευρά της, πέντε ημέρες μετά την εκτόξευσή τους από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα.

«Σήμερα, για όλη την ανθρωπότητα, προχωράτε πέρα από αυτό το σύνορο», δήλωσε η Jenni Gibbons από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, που ήταν το βασικό σημείο επικοινωνίας με το πλήρωμα από το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον.

Απαντώντας, ο Jeremy Hansen, μέλος του πληρώματος, απέτισε φόρο τιμής στους πρωτοπόρους της διαστημικής εξερεύνησης, τονίζοντας ότι η νέα γενιά πρέπει να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ.

Λίγες ώρες αργότερα, οι Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι εδώ και πάνω από μισό αιώνα που πέρασαν πίσω από τη Σελήνη.

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Στις 6:44 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), η μετάδοση βίντεο διακόπηκε και οι αστροναύτες απομονώθηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς το διαστημόπλοιο, που ονόμασαν Integrity, διέσχιζε την αθέατη πλευρά της Σελήνης, έφτασαν στη μέγιστη απόστασή τους από τη Γη — πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου μιλίων — και πλησίασαν τη Σελήνη σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη των 4.000 μιλίων.

Μετά από 40 λεπτά σιγής, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Από τα παράθυρά τους, οι αστροναύτες είδαν ξανά τη φωτισμένη ημισέληνο της Γης. «Είναι υπέροχο να ακούμε ξανά τη Γη», είπε η Koch, παρατηρώντας ότι από ψηλά φαίνονταν η Ασία, η Αφρική, η Αυστραλία και ο δυτικός Ειρηνικός.

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Η αρχή μίας νέας εποχής

Η Koch μίλησε για την αρχή μιας νέας εποχής, κατά την οποία οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στη Σελήνη και θα δημιουργήσουν μόνιμη παρουσία εκεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η Γη θα παραμένει πάντα προτεραιότητα.

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα μήνυμα από τον Jim Lovell, αστροναύτη των αποστολών Apollo 8 και Apollo 13, ο οποίος είχε καταγράψει μήνυμα πριν τον θάνατό του τον Αύγουστο. «Καλωσορίσατε στη γειτονιά μου», είπε, προτρέποντάς τους να απολαύσουν τη θέα.

Οι αστροναύτες σταμάτησαν σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν ξεπέρασαν το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13. Ζήτησαν να δοθούν ονόματα σε δύο κρατήρες της Σελήνης: ο ένας «Integrity», από το όνομα του σκάφους, και ο άλλος «Carroll», προς τιμήν της συζύγου του διοικητή Reid Wiseman, που πέθανε το 2020 από καρκίνο.

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Ακολούθησε συγκινητική στιγμή, με το πλήρωμα να αγκαλιάζεται και το κέντρο ελέγχου να τηρεί ενός λεπτού σιγή, παρουσία των παιδιών του Wiseman.

Στη συνέχεια, οι αστροναύτες πραγματοποίησαν εκτενείς παρατηρήσεις της σεληνιακής επιφάνειας. Κατέγραψαν για πρώτη φορά πλήρη εικόνα της λεκάνης Orientale, ενός τεράστιου κρατήρα διαμέτρου περίπου 600 μιλίων. Παρατήρησαν επίσης μικρούς, πρόσφατους κρατήρες από προσκρούσεις μετεωριτών, που έκαναν την επιφάνεια να μοιάζει με φωτισμένο διάτρητο αντικείμενο.

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Ένα ακόμη εντυπωσιακό φαινόμενο ήταν μια ηλιακή έκλειψη, καθώς η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο. Οι αστροναύτες δυσκολεύτηκαν να περιγράψουν την εικόνα, όπου η Σελήνη φωτιζόταν από το φως που αντανακλούσε η Γη.

Κατέγραψαν επίσης πέντε λάμψεις από μικρούς μετεωρίτες που προσέκρουσαν στη Σελήνη, ενώ στο φόντο παρατήρησαν τον Άρη με κοκκινωπή απόχρωση και τον Κρόνο με πορτοκαλί τόνους.

Συγχαρητήρια από Τραμπ

Μετά το τέλος των επιστημονικών παρατηρήσεων, ο Πρόεδρος Τραμπ επικοινώνησε με το πλήρωμα. Σε ερώτησή του για το πώς ένιωσαν όταν ήταν εκτός επικοινωνίας, ο Glover απάντησε ότι, παρά την εργασία τους, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2041348304907198664}

Ο Τραμπ τους προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει τα αυτόγραφά τους — κάτι που, όπως είπε, σπάνια κάνει.

Την έβδομη ημέρα, οι αστροναύτες θα ξεκουραστούν κυρίως, ενώ στη συνέχεια θα συνομιλήσουν με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα παρουσιάσουν τα επιστημονικά τους δεδομένα στο Johnson Space Center.

Την Πέμπτη , το σκάφος θα απομακρυνθεί από τη βαρυτική επιρροή της Σελήνης και θα κατευθυνθεί προς τη Γη, με πιθανή μικρή διόρθωση πορείας πριν την προσθαλάσσωση την Παρασκευή.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άργησε τόσο η στιγμή να επιστρέψουμε», δήλωσε ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman. «Αλλά τώρα είμαστε εδώ — και αυτό είναι μόνο η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού».