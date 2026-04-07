Βανς: Οι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες προσπάθησαν να καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας

Με πέντε ημέρες να απομένουν μέχρι τις εκλογές στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ελπίζει ότι η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη σήμερα (7/4) μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ούγγρος ηγέτης αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη για να παρατείνει την 16ετή παραμονή του στην εξουσία, με το κόμμα του Fidesz να υπολείπεται του κόμματος Tisza του Πέτερ Μαγιάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι, ο Βανς εξήρε τον Ορμπάν ως έναν από τους λίγους ηγέτες που είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν το δυτικό πολιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του θα έπρεπε να αποτελεί «πρότυπο» για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας τους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» ότι κάνουν «ό,τι μπορούν για να περιορίσουν τον ηγέτη της Ουγγαρίας επειδή δεν τους αρέσει». Υιοθετώντας τη ρητορική του Ορμπάν, κατηγόρησε επίσης την ΕΕ για εκλογική παρέμβαση στις εκλογές της Ουγγαρίας, στοχοποιώντας τη ρύθμιση του ψηφιακού τομέα από το μπλοκ.

«Οι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες προσπάθησαν να καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βανς, -ο οποίος θα εμφανιστεί μαζί με τον Ορμπάν σε προεκλογική συγκέντρωση αργότερα σήμερα-, επαίνεσε επίσης τη στάση του Ούγγρου πρωθυπουργού στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Ορμπάν δήλωσε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν στην εξουσία, «δεν θα υπήρχε πόλεμος τώρα» στην Ουκρανία, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι εμποδίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα σχόλιά του έρχονται λίγες ώρες μόνο αφότου το εύρος της σχέσης του Ορμπάν με το Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν αποκαλύφθηκε σε ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών τον Οκτώβριο, την οποία εξέτασε το Bloomberg.

«Χθες η φιλία μας έφτασε σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο», δήλωσε ο Ορμπάν, σύμφωνα με ουγγρικό κυβερνητικό απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνομιλίας, στην οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Ουγγαρία να φιλοξενήσει μια πιθανή σύνοδο Ρωσίας–ΗΠΑ. «Σε κάθε θέμα στο οποίο μπορώ να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σας».

Επίσης σήμερα, η Ουγγαρία θα ανακοινώσει μια συμφωνία για την αγορά πετρελαίου από τις ΗΠΑ, ένα σημάδι ότι οι δεσμοί μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Fidesz δεν βασίζονται μόνο στην ιδεολογία, αλλά είναι και στρατηγικοί.