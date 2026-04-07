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ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια, ούτε ηθικούς φραγμούς
Πολιτική
16:10 - 07 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια, ούτε ηθικούς φραγμούς

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (7/4) ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέσω της οποίας ασκεί έντονη κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τις δηλώσεις του περί μεθόδευσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση. 

Πιο συγκεκριμέμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μεθόδευσης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς. «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας.

Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ’ ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ;

Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα.

Και αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη:

Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται «συνωμότης». Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους «λαγούς» του.

Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν «πολιτική δίωξη», γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιων», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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