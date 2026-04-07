ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια, ούτε ηθικούς φραγμούς

Πιο συγκεκριμέμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:
«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μεθόδευσης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς. «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας.
Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ’ ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ;
Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα.
Και αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.
Η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη:
Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται «συνωμότης». Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους «λαγούς» του.
Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν «πολιτική δίωξη», γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιων», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.