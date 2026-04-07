Λευκός Οίκος: Διαψεύδει τα σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά την Τρίτη (7/4) τις ερμηνείες ότι δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς περί στρατιωτικών επιλογών στο Ιράν άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση της αμερικανικής προεδρίας ήρθε μετά από τοποθέτηση Βανς, ο οποίος είχε επισημάνει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν δυνατότητες που «δεν έχουν ακόμη επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν», στο πλαίσιο του αυστηρού τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Λευκός Οίκος απάντησε με έντονο ύφος σε σχετικές ερμηνείες, τονίζοντας ότι «απολύτως τίποτα από όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος δεν υποδηλώνει κάτι τέτοιο».

Η διάψευση αυτή ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση λογαριασμού που συνδέεται με την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις Βανς άφηναν να εννοηθεί πως ο Τραμπ θα μπορούσε να καταφύγει σε χρήση πυρηνικών όπλων.