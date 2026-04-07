Καλαφάτης: Η μεταφορά τεχνολογίας είναι το εργαλείο για να αναστρέψουμε το brain drain

«Η μεταφορά τεχνολογίας αποτελεί την απαραίτητη γέφυρα που συνδέει τη γνώση και την εφαρμοσμένη έρευνα, που παράγονται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά μας Κέντρα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα: «Μεταφορά Τεχνολογίας: Σχεδιάζοντας τα Επόμενα Βήματα στο Ελληνικό Οικοσύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παράλληλα, ο κ. Καλαφάτης πρόσθεσε: «Είναι η διαδικασία εκείνη που μετατρέπει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργώντας νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέσαμε εξαρχής ως στρατηγικό στόχο τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μας μοντέλου. Ένα μοντέλο που βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης και την εξωστρέφεια».

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι πλέον απτά και μετρήσιμα: Αυξήσαμε τις συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Καινοτομία από το 1,26% το 2019 στο 1,54% του Α.Ε.Π το 2024, (αύξηση κατά 56%). Αυξήσαμε τον αριθμό των ερευνητών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα κατά 36% δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Στηρίζουμε τις startups μέσω του «ELEVATE GREECE» όπου σήμερα είναι εγγεγραμμένες περισσότερες από 1000 νεοφυείς επιχειρήσεις. Θεσπίσαμε ισχυρά κίνητρα, όπως η αύξηση του ποσοστού φοροαπαλλαγής για δαπάνες R&D έως και 315%, το πλαίσιο για τους «Επιχειρηματικούς Αγγέλους» και ένα σύγχρονο λειτουργικό πλαίσιο για τη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-offs)», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Ωστόσο, η καινοτομία δεν γεννιέται μόνο στα εργαστήρια», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, «χρειάζεται μηχανισμούς και οργανωμένες δομές που θα την καθοδηγήσουν στην αγορά. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ο ρόλος των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTOs) και των Δικτύων τους». Όπως ανέφερε: «Η δημόσια επένδυση στις δομές Μεταφοράς Τεχνολογίας εκτείνεται πλέον σε δύο προγραμματικές περιόδους, με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ για να χτίσουμε εθνική υποδομή Μεταφοράς Τεχνολογίας από μηδενική βάση σε 6 δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας (Γέφυρα Τεχνολογίας, Ρόμβος, Science Agora, ΣΠΕΙΡΑ+, TETRIS, WINET2). Σήμερα, για πρώτη φορά 35 φορείς (23 ΑΕΙ και 12 Ερευνητικά Κέντρα) συνεργάζονται δομημένα, παρέχοντας τεχνογνωσία και πόρους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας».

Αναφερόμενος στο νεοσύστατο ΤΕΣ Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας του ΕΣΕΤΕΚ, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι: «η δημιουργία του σηματοδοτεί τον στόχο μας να μετατρέψουμε τα ώριμα πλέον Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ενεργούς παράγοντες καινοτομίας».

«Η μεταφορά τεχνολογίας δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική διαδικασία. Είναι το εργαλείο για να αναστρέψουμε το brain drain σε brain gain, προσφέροντας κίνητρα στους νέους επιστήμονές μας να δημιουργήσουν και να διακριθούν εδώ, στην Ελλάδα. Είναι η δική μας πρόταση για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα διαχέεται σε όλη την κοινωνία», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Δίκτυα Μεταφοράς Τεχνολογίας με πρωτοβουλία του Δικτύου Science Agora, με την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΜΕΤΕΧ) και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).