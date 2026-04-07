«Φίλοι και εχθροί» επικρίνουν τον Τραμπ για την απειλή εξάλειψης του Ιρανικού Πολιτισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την επιθετική ρητορική του εναντίον του Ιράν, απειλώντας να εξαλείψει ολόκληρο τον πολιτισμό της χώρας εάν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει στις απαιτήσεις του έως τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4).

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Σε συνέχεια της δήλωσης, το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ και είπε στους μεσολαβητές ότι εξακολουθεί να έχει 15.000 πυραύλους και 45.000 drones στο οπλοστάσιό του. Συνεχίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά όχι σε απευθείας συνεννόηση με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χατζ του Ιράν νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι απειλές του Τραμπ προκάλεσαν, πάντως, επικρίσεις από όλο το πολιτικό φάσμα εντός των ΗΠΑ.

Ο γερουσιαστής Ρον Τζόνσον (Ρεπουμπλικάνος, Ουισκόνσιν), σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει τον βομβαρδισμό των ιρανικών υποδομών από τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι θα ήταν ένα τεράστιο λάθος», είπε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη), χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «εξαιρετικά άρρωστο άτομο» και κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να παρέμβουν, ενώ ο δεξιός podcaster με επιρροή, Τάκερ Κάρλσον, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να αντισταθούν σε οποιαδήποτε πιθανή προσπάθεια του Τραμπ να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις που θα σκότωναν Ιρανούς πολίτες.

Στο μεταξύ, η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είχε στόχο να υποχρεώσει το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.