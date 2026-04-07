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ΟΗΕ για Ιράν: Προειδοποίηση για εγκλήματα πολέμου σε περίπτωση επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές
Ειδήσεις
21:29 - 07 Απρ 2026

ΟΗΕ για Ιράν: Προειδοποίηση για εγκλήματα πολέμου σε περίπτωση επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, καταδίκασε την κλιμακούμενη ένταση και τη «ρητορική που υποδαυλίζει τη σύγκρουση» στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Σε δήλωσή του, τόνισε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου, οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση σε μη στρατιωτικούς στόχους αποτελεί σοβαρή παραβίαση, ενώ επισήμανε πως όσοι ευθύνονται για τέτοιες πράξεις πρέπει να λογοδοτούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένες πλευρές, οι αναφορές του αφορούν τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα, χωρίς να διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τη ρητορική του, απειλώντας με καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία και δεν ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ. Σε πρόσφατη ανάρτησή του, μάλιστα, έκανε λόγο για πιθανή «εξόντωση ενός ολόκληρου πολιτισμού».

Ο Φόλκερ Τουρκ χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «αποτρόπαιες» και προειδοποίησε ότι η υλοποίησή τους θα ισοδυναμούσε με τη διάπραξη εξαιρετικά σοβαρών διεθνών εγκλημάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απειλές που εντείνουν τον φόβο μεταξύ των πολιτών είναι απαράδεκτες και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσα δράση για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την προστασία των αμάχων.

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