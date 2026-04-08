ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Ρούτε μετά την εκεχειρία με το Ιράν
Ειδήσεις
10:08 - 08 Απρ 2026

Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Ρούτε μετά την εκεχειρία με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσινγκτον σήμερα 8 Απριλίου, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και τη συνοχή της Συμμαχίας.

Η συνάντηση έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου για προσωρινή, διάρκειας δύο εβδομάδων, κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τη στάση των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση προς τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, κατηγορώντας τα για ανεπαρκή συμβολή τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο όσο και στη στήριξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή.

Παρά τη σκληρή ρητορική του απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις επανειλημμένες απειλές περί ενδεχόμενης αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, ο Τραμπ έχει διατηρήσει θετικό τόνο για τον Μαρκ Ρούτε, τον οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικό» και «ικανό συνομιλητή». Η προσωπική αυτή σχέση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο του Ρούτε στην προσπάθειά του να περιορίσει τις εντάσεις και να διασφαλίσει τη συνέχεια της διατλαντικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα έχει επίσης διαδοχικές συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με πηγές της Συμμαχίας, η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Κεντρικός στόχος των επαφών είναι η διατήρηση της δυναμικής που δημιουργήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, όπου τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν, υπό την έντονη πίεση της Ουάσινγκτον, να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η συνάντηση της Τετάρτης θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–ΝΑΤΟ, καθώς και για την ικανότητα της Συμμαχίας να παραμείνει ενωμένη απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις, από τη Μέση Ανατολή έως την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ
Ειδήσεις

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία
Ειδήσεις

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι&#039; αυτό
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα
Ειδήσεις

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ