Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Ρούτε μετά την εκεχειρία με το Ιράν

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσινγκτον σήμερα 8 Απριλίου, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και τη συνοχή της Συμμαχίας.

Η συνάντηση έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου για προσωρινή, διάρκειας δύο εβδομάδων, κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τη στάση των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση προς τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, κατηγορώντας τα για ανεπαρκή συμβολή τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο όσο και στη στήριξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή.

Παρά τη σκληρή ρητορική του απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις επανειλημμένες απειλές περί ενδεχόμενης αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, ο Τραμπ έχει διατηρήσει θετικό τόνο για τον Μαρκ Ρούτε, τον οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικό» και «ικανό συνομιλητή». Η προσωπική αυτή σχέση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο του Ρούτε στην προσπάθειά του να περιορίσει τις εντάσεις και να διασφαλίσει τη συνέχεια της διατλαντικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα έχει επίσης διαδοχικές συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με πηγές της Συμμαχίας, η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Κεντρικός στόχος των επαφών είναι η διατήρηση της δυναμικής που δημιουργήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, όπου τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν, υπό την έντονη πίεση της Ουάσινγκτον, να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η συνάντηση της Τετάρτης θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–ΝΑΤΟ, καθώς και για την ικανότητα της Συμμαχίας να παραμείνει ενωμένη απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις, από τη Μέση Ανατολή έως την ευρωπαϊκή ασφάλεια.