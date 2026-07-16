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Wall Street: Πτώση για S&amp;P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια
16:50 - 16 Ιουλ 2026

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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H Wall Street κινείται πτωτικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης (16/7) καθώς η πτώση της Taiwan Semiconductor μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων άσκησε πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,44% στις 7.540,61 μονάδες και ο Nasdaq βυθίζεται κατά 1,01% στις 25.996,95 μονάδες. Ο Dow από την άλλη, κινείται ανοδικά κατά 0,18% στις 52.753,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 0,2%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,4%. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 107 μονάδες ή 0,3%, με βασικό μοχλό τη μετοχή της UnitedHealth, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 6% αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Taiwan Semiconductor καταγράφεαπώλειες 1,4%, καθώς η αύξηση των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2025 επισκίασε τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία εκτιμά πλέον ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα διαμορφωθούν μεταξύ 60 και 64 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 52 έως 56 δισ. δολάρια.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχωρεί κατά 2%, με επικεφαλής την Arm Holdings, η οποία σημειώνει πτώση 5%. Παράλληλα, μετά τη βουτιά 11% της μετοχής της SK Hynix στη Σεούλ, η STMicroelectronics, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στην Ευρώπη, χάνει3%. Απώλειες καταγράφουν επίσης η ολλανδική ASMI (-2,9%) και η γερμανική Infineon Technologies (-2,8%).

Η Wall Street προέρχεταιαπό μια ανοδική συνεδρίαση, καθώς ο χαμηλότερος του αναμενομένου δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ ενίσχυσε την αισιοδοξία ότι οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται. Επιπλέον, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων καθησύχασαν τους επενδυτές ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει ανθεκτική, παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού. Την ίδια στιγμή, η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές ανάπτυξης, και ιδιαίτερα για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

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