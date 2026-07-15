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Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου
Ειδήσεις
15:34 - 15 Ιουλ 2026

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως ο Ρώσος ηγέτης είναι έτοιμος να αναζητήσει μια διπλωματική λύση.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνομιλίες που έχει πραγματοποιήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνέντευξη είχε μαγνητοσκοπηθεί την Τρίτη και μεταδόθηκε την Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι εφικτή.

Αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τις προθέσεις της Μόσχας

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για τις προθέσεις της ρωσικής ηγεσίας.

Τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο ανέφεραν στο Reuters ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεχίσει την πολεμική προσπάθεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ρωσία είναι πιθανό να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο της.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η προεκλογική δέσμευση του Τραμπ για τον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευθεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία ότι θα μπορούσε να επιτύχει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία άμεσα, ακόμη και από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025.

Η υπόσχεση αυτή αποτέλεσε βασικό σημείο της πολιτικής του ατζέντας, με τον ίδιο να υποστηρίζει επανειλημμένα ότι διαθέτει τη δυνατότητα να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, η συνέχιση των εχθροπραξιών, οι επιθέσεις στο πεδίο της μάχης και οι διαφορετικές θέσεις Μόσχας και Κιέβου καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη μιας άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Νέα αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την πορεία του πολέμου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ουσιαστική πρόοδο.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος για την προοπτική μιας συμφωνίας με τη Ρωσία, οι πληροφορίες από το περιβάλλον του Κρεμλίνου δείχνουν ότι η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης πριν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πάντως, η αντίθεση ανάμεσα στις δηλώσεις της Ουάσινγκτον και στις εκτιμήσεις για τις προθέσεις της Μόσχας διατηρεί την αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης και το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο.

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