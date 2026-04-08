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Bloomberg: Παρά την «ανάσα» στις αγορές, η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ θα χρειαστεί χρόνο να αποκατασταθεί
Ειδήσεις
16:34 - 08 Απρ 2026

Bloomberg: Παρά την «ανάσα» στις αγορές, η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ θα χρειαστεί χρόνο να αποκατασταθεί

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές αντέδρασαν με ανακούφιση σήμερα (8/4) στην είδηση μιας υπό όρους δίμηνης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τις μετοχές και τα ευρωπαϊκά ομόλογα να καταγράφουν άνοδο και την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.      

Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνει το Bloomberg, παρότι η ανοδική αυτή αντίδραση προσφέρει προσωρινή ανάσα στις αγορές, η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αποκατασταθεί. Η επιθετική τακτική του Τραμπ και οι απειλές περί καταστροφής ενός πολιτισμού έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη διατλαντική συμμαχία.

Όπως αναφέρει ο Alex Wickham, η εκεχειρία ενίσχυσε την άποψη τόσο μεταξύ αντιπάλων, όσο και εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ότι η εκστρατεία του Τραμπ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης αποτελεί στρατηγικό «πισωγύρισμα», ενισχύοντας την Κίνα και τη Ρωσία και υπονομεύοντας τα πλεονεκτήματα των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, η στάση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέναντι στον Τραμπ τίθεται υπό εξέταση, καθώς προετοιμάζεται να τον συναντήσει αργότερα σήμερα. Ευρωπαίοι σύμμαχοι αρχίζουν να αμφισβητούν κατά πόσο η διαλλακτική του προσέγγιση -που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει με πολιτική υποστήριξη- είναι κατάλληλη ή αποτελεσματική.

Η ΕΕ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός

Καθώς ο Rutte ετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την είδηση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να διασφαλιστεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Περίπου 15 χώρες συμμετέχουν πλέον στον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Επισημαίνεται ότι ένα βασικό ζήτημα που παραμένει είναι ο Λίβανος. Ο Μακρόν δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η εκεχειρία θα πρέπει «να περιλαμβάνει πλήρως» και το Λίβανο, την ώρα που το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν θα συμπεριληφθεί.

Στο μεταξύ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, μεταβαίνει σήμερα αιφνιδιαστικά στη Σαουδική Αραβία. Αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud, καθώς και με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Το ταξίδι της πραγματοποιείται την ώρα που οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε σήμερα επίθεση με drone.

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