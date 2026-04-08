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ΟΛΠ A.E.: Πραγματοποίηση Άσκησης Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά
Ναυτιλία
16:23 - 08 Απρ 2026

ΟΛΠ A.E.: Πραγματοποίηση Άσκησης Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Στις 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στον Σταθμό Κρουαζιέρας της ΟΛΠ Α.Ε. άσκηση ενεργοποίησης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης, στο πλαίσιο προσομοίωσης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης.

Η άσκηση διεξήχθη κατόπιν οδηγίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

Στον Λιμένα Πειραιά, η άσκηση έκτακτης ανάγκης οργανώθηκε σε συνεργασία με την Antipollution ΑΕ και προσομοίωσε σενάριο αντιμετώπισης διαρροής πετρελαίου με εμπλεκόμενο κρουαζιερόπλοιο.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εξοπλισμός αντιρρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων πλωτών φραγμάτων, skimmers και φραγμάτων περιορισμού ρύπανσης. Πλωτό φράγμα αναπτύχθηκε επίσης περιμετρικά του κρουαζιερόπλοιου, με την υποστήριξη των σκαφών αντιμετώπισης Orca, Eco Wave και Fighter.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες να υλοποιούνται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Τέτοιες πρωτοβουλίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του συντονισμού, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των δυνατοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας στον ναυτιλιακό τομέα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 16:45
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