ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουγγαρία: Νίκη της Αντιπολίτευσης με ευρεία πλειοψηφία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις
Ειδήσεις
16:20 - 08 Απρ 2026

Ουγγαρία: Νίκη της Αντιπολίτευσης με ευρεία πλειοψηφία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αντιπολιτευόμενο ουγγρικό κόμμα Tisza φαίνεται να κατευθύνεται προς την εξασφάλιση πλειοψηφίας δύο τρίτων στο κοινοβούλιο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής (12/4). Σημειώνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα του έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του Συντάγματος και βασικών νόμων, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων Median.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του, το Fidesz, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 16 ετών στην εξουσία. Το κεντροδεξιό Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ, εμφανίζεται να προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, όπως καταγράφουν ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με προβολές που βασίζονται σε ανάλυση των πέντε πιο πρόσφατων ερευνών της Median -οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου και μέσα στο Μάρτιο- το Tisza εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει από 138 έως 142 έδρες σε ένα κοινοβούλιο 199 μελών.

Αντίθετα, το Fidesz προβλέπεται να περιοριστεί σε 49 έως 55 έδρες, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank («Η Πατρίδα μας») αναμένεται να εξασφαλίσει πέντε έως έξι έδρες.

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων στο ουγγρικό κοινοβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον 133 έδρες, όριο που επιτρέπει την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ψήφιση ή τροποποίηση σημαντικών νόμων.

Το Fidesz διατηρούσε αυτή την ενισχυμένη πλειοψηφία για το μεγαλύτερο διάστημα από το 2010, αξιοποιώντας την για την υιοθέτηση νέου Συντάγματος καθώς και για την έγκριση και αναθεώρηση κρίσιμων νομοθετημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εκλογικού νόμου.

Η Median, που θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ουγγαρία, σημείωσε ότι τα στοιχεία της βασίζονται σε συνολικό δείγμα 5.000 ψηφοφόρων, με τις έρευνες να έχουν διεξαχθεί μέσω τριών διαφορετικών τηλεφωνικών κέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια εταιρεία είχε προβλέψει με ακρίβεια τη σαρωτική νίκη του Όρμπαν στις εκλογές πριν από τέσσερα χρόνια, αν και είχε ελαφρώς υπερεκτιμήσει τα ποσοστά της αντιπολίτευσης.

Παρότι η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων καταγράφει προβάδισμα του Tisza, το Fidesz επικαλείται από την πλευρά του άλλες μετρήσεις που εξακολουθούν να το φέρνουν πρώτο. Ωστόσο, πολιτικοί αντίπαλοι του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι αυτές οι έρευνες προέρχονται κυρίως από εταιρείες που διατηρούν οικονομικούς ή προσωπικούς δεσμούς με την κυβέρνηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στρατηγική συμφωνία THEON - RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συμφωνία THEON - RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX

Πλεύρης: Σε επιφυλακή για μεταναστευτικές ροές - «Εύθραυστη η εκεχειρία» στο Ιράν
Πολιτική

Πλεύρης: Σε επιφυλακή για μεταναστευτικές ροές - «Εύθραυστη η εκεχειρία» στο Ιράν

ΠΑΔΑ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανέγερση φοιτητικών εστιών 1.100 κλινών μέσω ΣΔΙΤ
Ειδήσεις

ΠΑΔΑ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανέγερση φοιτητικών εστιών 1.100 κλινών μέσω ΣΔΙΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ
Οικονομία

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας
Ειδήσεις

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
Ειδήσεις

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού
Ειδήσεις

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:19

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:10

Υπόθεση Βάγιας Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ