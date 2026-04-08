Ουγγαρία: Νίκη της Αντιπολίτευσης με ευρεία πλειοψηφία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Το αντιπολιτευόμενο ουγγρικό κόμμα Tisza φαίνεται να κατευθύνεται προς την εξασφάλιση πλειοψηφίας δύο τρίτων στο κοινοβούλιο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής (12/4). Σημειώνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα του έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του Συντάγματος και βασικών νόμων, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων Median.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του, το Fidesz, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 16 ετών στην εξουσία. Το κεντροδεξιό Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ, εμφανίζεται να προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, όπως καταγράφουν ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με προβολές που βασίζονται σε ανάλυση των πέντε πιο πρόσφατων ερευνών της Median -οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου και μέσα στο Μάρτιο- το Tisza εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει από 138 έως 142 έδρες σε ένα κοινοβούλιο 199 μελών.

Αντίθετα, το Fidesz προβλέπεται να περιοριστεί σε 49 έως 55 έδρες, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank («Η Πατρίδα μας») αναμένεται να εξασφαλίσει πέντε έως έξι έδρες.

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων στο ουγγρικό κοινοβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον 133 έδρες, όριο που επιτρέπει την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ψήφιση ή τροποποίηση σημαντικών νόμων.

Το Fidesz διατηρούσε αυτή την ενισχυμένη πλειοψηφία για το μεγαλύτερο διάστημα από το 2010, αξιοποιώντας την για την υιοθέτηση νέου Συντάγματος καθώς και για την έγκριση και αναθεώρηση κρίσιμων νομοθετημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εκλογικού νόμου.

Η Median, που θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ουγγαρία, σημείωσε ότι τα στοιχεία της βασίζονται σε συνολικό δείγμα 5.000 ψηφοφόρων, με τις έρευνες να έχουν διεξαχθεί μέσω τριών διαφορετικών τηλεφωνικών κέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια εταιρεία είχε προβλέψει με ακρίβεια τη σαρωτική νίκη του Όρμπαν στις εκλογές πριν από τέσσερα χρόνια, αν και είχε ελαφρώς υπερεκτιμήσει τα ποσοστά της αντιπολίτευσης.

Παρότι η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων καταγράφει προβάδισμα του Tisza, το Fidesz επικαλείται από την πλευρά του άλλες μετρήσεις που εξακολουθούν να το φέρνουν πρώτο. Ωστόσο, πολιτικοί αντίπαλοι του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι αυτές οι έρευνες προέρχονται κυρίως από εταιρείες που διατηρούν οικονομικούς ή προσωπικούς δεσμούς με την κυβέρνηση.