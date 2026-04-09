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Πεζεσκιάν: Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν ανούσιες τις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις
15:17 - 09 Απρ 2026

Πεζεσκιάν: Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν ανούσιες τις διαπραγματεύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, με τις επιθετικές κινήσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου να επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση.  

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε σε ανακοίνωσή του την Μεγάλη Πέμπτη ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, υπογραμμίζοντας πως το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Ενόψει της συνάντησης ΗΠΑ – Ιράν το Σάββατο, στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος σχολίασε πως οι επιθέσεις στον Λίβανο κάνουν «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Αναλυτικά ο Πεζεσκιάν αναφέρει:

«Η νέα επιθετική ενέργεια του ισραηλινού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι παραπλάνησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις ανούσιες.

Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές του».

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