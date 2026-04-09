Ορμούζ: Με όριο η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας - Το Ιράν θα επιτρέπει μέχρι 15 διελεύσεις/ ημέρα

Το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να επιτρέψει περιορισμένη επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενά του Ορμούζ, θέτοντας ανώτατο όριο έως και 15 πλοία ημερησίως, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ. Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο ανώνυμη υψηλόβαθμη ιρανική πηγή.

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Σύμφωνα με δεδομένα από τις εταιρείες ανάλυσης ναυτιλιακών ροών Kpler, Lloyd’s List Intelligence και Signal Ocean, μόλις ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών και πέντε πλοία ξηρού χύδην φορτίου διέσχισαν τα Στενά τις τελευταίες 24 ώρες.

Η συνολική εικόνα καταδεικνύει ουσιαστική παράλυση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η διέλευση πλοίων έχει μειωθεί δραματικά, με ελάχιστες διελεύσεις να πραγματοποιούνται καθημερινά.

Η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, περίπου 140 πλοία κατά μέσο όρο διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.