ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολυμπιακοί Λος Άντζελες 2028: Εκρηκτική ζήτηση - Ξεκίνησαν οι παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων
Ειδήσεις
22:15 - 09 Απρ 2026

Ολυμπιακοί Λος Άντζελες 2028: Εκρηκτική ζήτηση - Ξεκίνησαν οι παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες άνοιξαν παγκοσμίως την Πέμπτη, μετά από ό,τι οι διοργανωτές χαρακτήρισαν εβδομάδα-ρεκόρ τοπικής προπώλησης, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ζήτηση για μια διοργάνωση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικά έσοδα.

Η LA28 ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερα εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα από οποιουσδήποτε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αντίστοιχη φάση, με όλα τα εισιτήρια αυτής της αρχικής περιόδου να πηγαίνουν σε κατοίκους των περιοχών Λος Άντζελες και Οκλαχόμα Σίτι, παρά τις διαμαρτυρίες για υψηλές τιμές, τέλη και περιορισμένη διαθεσιμότητα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια των 28 δολαρίων – τα χαμηλότερης τιμής εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων στην σύγχρονη ιστορία – εξαντλήθηκαν γρήγορα από τους ντόπιους αγοραστές, αν και κάποιοι παραπονούνται για υψηλό κόστος, τέλη και έλλειψη διαθεσιμότητας.

«Η επιτυχία της τοπικής προπώλησης μιλάει από μόνη της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LA28, Ρέινολντ Χούβερ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι από το επίπεδο ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για τα εισιτήρια των Αγώνων».

Η παγκόσμια πώληση, γνωστή ως «Drop 1», διαρκεί έως τις 19 Απριλίου για τους θαυμαστές που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και τους ανατέθηκαν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για όλες τις Ολυμπιακές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελετών έναρξης και λήξης.

Σοκ τιμών

Οι διοργανωτές παραδέχτηκαν ότι κάποιοι θαυμαστές υπέστησαν «σοκ τιμών», αφού είχαν ενημερωθεί για τα εισιτήρια εισόδου των 28 δολαρίων, μόνο για να διαπιστώσουν ότι οι πιο φθηνές θέσεις είχαν ήδη εξαντληθεί ή ότι ορισμένες εκδηλώσεις ήταν πολύ ακριβότερες.

Η Άλισον Κατζ-Μέιφιλντ, ανώτερη αντιπρόεδρος εσόδων της LA28, δήλωσε στο Reuters ότι αυτό δεν ήταν απροσδόκητο, καθώς τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλούνται πάντα πιο γρήγορα.

«Θέλαμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι οι ντόπιοι θα έχουν πρόσβαση στα πιο προσιτά εισιτήρια και το είδαμε να συμβαίνει μέσα από αυτή την προπώληση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι περισσότερα οικονομικά εισιτήρια θα διατεθούν σε μελλοντικές φάσεις πώλησης.

Η LA28 ανακοίνωσε ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια των 28 δολαρίων θα γίνουν τελικά διαθέσιμα στο κοινό. Σχεδόν τα μισά από όλα τα Ολυμπιακά εισιτήρια έχουν τιμή κάτω από 200 δολάρια, ενώ περισσότερα από τα τρία τέταρτα, συμπεριλαμβανομένων των τελικών, κοστίζουν κάτω από 400 δολάρια. Μόλις το 5% των εισιτηρίων υπερβαίνει τα 1.000 δολάρια, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές. Η Κατζ-Μέιφιλντ δήλωσε ότι η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες από τη φάση εγγραφής έως την πρώτη φάση πώλησης, ενώ περίπου το ένα τρίτο των εισιτηρίων που είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια πώληση ξεκινούν από κάτω των 200 δολαρίων.

Οικονομική πίεση

Η οργανωτική επιτροπή δέχεται πίεση να αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες με οικονομική υπευθυνότητα, χωρίς να επιβαρύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν υπερβάσεις κόστους. Η LA28 ανέφερε ότι οι περισσότερες από τις δαπάνες άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καλυφθούν κυρίως από πωλήσεις εισιτηρίων, χορηγίες και φιλοξενία.

Η Κατζ-Μέιφιλντ τόνισε ότι οι ισχυρές πωλήσεις εισιτηρίων, μαζί με έσοδα από χορηγίες και φιλοξενία, αποτελούν θετικά σημάδια για την οικονομική υγεία των Αγώνων.

Η LA28 προειδοποίησε επίσης τους θαυμαστές να μην αγοράζουν εισιτήρια από μη επίσημες πλατφόρμες πριν από την έναρξη του επαληθευμένου προγράμματος μεταπώλησης το 2027, καθώς τα εισιτήρια που πωλούνται αλλού μπορεί να είναι φουσκωμένα σε τιμή ή άκυρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες
Ειδήσεις

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ
Magazino

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών
Πολιτική

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά
Πολιτική

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Πολιτική
15/07/2026 - 21:10

Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:51

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:35

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος

Οικονομία
15/07/2026 - 20:18

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Στην πρώτη θέση η Ελλάδα όσον αφορά το φορολογικό βάρος στη μισθωτή εργασία

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:59

Ανάλυση WSJ: ΗΠΑ και Ιράν... παίζουν με το ρολόι - Λιγοστεύουν οι επιλογές Τραμπ για απεμπλοκή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:40

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 19:27

44 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Ισχυρότερο Λ.Σ. για την προστασία των πολιτών»

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:25

ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:23

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:44

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:40

Λέσβος: Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες στη Λέσβο

Πολιτική
15/07/2026 - 18:34

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ