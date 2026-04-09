Ολυμπιακοί Λος Άντζελες 2028: Εκρηκτική ζήτηση - Ξεκίνησαν οι παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες άνοιξαν παγκοσμίως την Πέμπτη, μετά από ό,τι οι διοργανωτές χαρακτήρισαν εβδομάδα-ρεκόρ τοπικής προπώλησης, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ζήτηση για μια διοργάνωση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικά έσοδα.

Η LA28 ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερα εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα από οποιουσδήποτε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αντίστοιχη φάση, με όλα τα εισιτήρια αυτής της αρχικής περιόδου να πηγαίνουν σε κατοίκους των περιοχών Λος Άντζελες και Οκλαχόμα Σίτι, παρά τις διαμαρτυρίες για υψηλές τιμές, τέλη και περιορισμένη διαθεσιμότητα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια των 28 δολαρίων – τα χαμηλότερης τιμής εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων στην σύγχρονη ιστορία – εξαντλήθηκαν γρήγορα από τους ντόπιους αγοραστές, αν και κάποιοι παραπονούνται για υψηλό κόστος, τέλη και έλλειψη διαθεσιμότητας.

«Η επιτυχία της τοπικής προπώλησης μιλάει από μόνη της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LA28, Ρέινολντ Χούβερ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι από το επίπεδο ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για τα εισιτήρια των Αγώνων».

Η παγκόσμια πώληση, γνωστή ως «Drop 1», διαρκεί έως τις 19 Απριλίου για τους θαυμαστές που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και τους ανατέθηκαν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για όλες τις Ολυμπιακές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελετών έναρξης και λήξης.

Σοκ τιμών

Οι διοργανωτές παραδέχτηκαν ότι κάποιοι θαυμαστές υπέστησαν «σοκ τιμών», αφού είχαν ενημερωθεί για τα εισιτήρια εισόδου των 28 δολαρίων, μόνο για να διαπιστώσουν ότι οι πιο φθηνές θέσεις είχαν ήδη εξαντληθεί ή ότι ορισμένες εκδηλώσεις ήταν πολύ ακριβότερες.

Η Άλισον Κατζ-Μέιφιλντ, ανώτερη αντιπρόεδρος εσόδων της LA28, δήλωσε στο Reuters ότι αυτό δεν ήταν απροσδόκητο, καθώς τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλούνται πάντα πιο γρήγορα.

«Θέλαμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι οι ντόπιοι θα έχουν πρόσβαση στα πιο προσιτά εισιτήρια και το είδαμε να συμβαίνει μέσα από αυτή την προπώληση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι περισσότερα οικονομικά εισιτήρια θα διατεθούν σε μελλοντικές φάσεις πώλησης.

Η LA28 ανακοίνωσε ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια των 28 δολαρίων θα γίνουν τελικά διαθέσιμα στο κοινό. Σχεδόν τα μισά από όλα τα Ολυμπιακά εισιτήρια έχουν τιμή κάτω από 200 δολάρια, ενώ περισσότερα από τα τρία τέταρτα, συμπεριλαμβανομένων των τελικών, κοστίζουν κάτω από 400 δολάρια. Μόλις το 5% των εισιτηρίων υπερβαίνει τα 1.000 δολάρια, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές. Η Κατζ-Μέιφιλντ δήλωσε ότι η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες από τη φάση εγγραφής έως την πρώτη φάση πώλησης, ενώ περίπου το ένα τρίτο των εισιτηρίων που είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια πώληση ξεκινούν από κάτω των 200 δολαρίων.

Οικονομική πίεση

Η οργανωτική επιτροπή δέχεται πίεση να αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες με οικονομική υπευθυνότητα, χωρίς να επιβαρύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν υπερβάσεις κόστους. Η LA28 ανέφερε ότι οι περισσότερες από τις δαπάνες άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καλυφθούν κυρίως από πωλήσεις εισιτηρίων, χορηγίες και φιλοξενία.

Η Κατζ-Μέιφιλντ τόνισε ότι οι ισχυρές πωλήσεις εισιτηρίων, μαζί με έσοδα από χορηγίες και φιλοξενία, αποτελούν θετικά σημάδια για την οικονομική υγεία των Αγώνων.

Η LA28 προειδοποίησε επίσης τους θαυμαστές να μην αγοράζουν εισιτήρια από μη επίσημες πλατφόρμες πριν από την έναρξη του επαληθευμένου προγράμματος μεταπώλησης το 2027, καθώς τα εισιτήρια που πωλούνται αλλού μπορεί να είναι φουσκωμένα σε τιμή ή άκυρα.