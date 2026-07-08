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Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες
Ειδήσεις
10:12 - 08 Ιουλ 2026

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Reporter.gr Newsroom
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Οι αθλητές από τη Ρωσία με χαρά πληροφορούνται πως ο περιορισμός συμμετοχής της χώρας τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες αναμένεται να αρθεί.

Η Ρωσία το 2017 είχε αποβληθεί λόγω ομοσπονδιακού ντόπινγκ, ενώ αθλητές της συμμετείχαν μόνο μεμονωμένα -ως ανεξάρτητοι- και σε συγκεκριμένα σπορ, υπό προϋποθέσεις. Ο αποκλεισμός είχε παραταθεί και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά τώρα φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες.

Η σχετική ανακοίνωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αναφέρει: «Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) αίρει προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΡΟΕ) που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η απόφαση ελήφθη μετά από ενδελεχή ανάλυση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της ΔΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΡΟΕ δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλος της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΝΟΕ) της Ουκρανίας».

Στην ανακοίνωση της ΔΟΕ τονίζεται: «Επιπλέον, η ΡΟΕ επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει και δεν θα διεξάγει καμία δραστηριότητα σε αυτά τα εδάφη. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ΡΟΕ σε αυτά τα εδάφη και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο».

Η ΔΟΕ ξεκαθάρισε ότι δεν θα διοργανώσει εκδηλώσεις στη Ρωσία προς το παρόν, ούτε θα προσκαλέσει Ρώσους αξιωματούχους στις εκδηλώσεις της.

«Η απόφαση για το αν θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις και αθλητικούς αγώνες στη Ρωσία, αν θα προσκαλέσει ρωσικούς κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους σε αγώνες ή αν θα επιτρέψει την επίδειξη της ρωσικής σημαίας, του ύμνου, των χρωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων αναγνωριστικών σημάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε διεθνούς ομοσπονδίας και διοργανωτή διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το κατά πόσον οι εθνικές ομοσπονδίες τους είναι σε καλή κατάσταση», ανέφερε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της.

«Από αυτή την άποψη, η ΔΟΕ δεν θα διοργανώσει εκδηλώσεις της ΔΟΕ στη Ρωσία ούτε θα προσκαλέσει ρωσικούς κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους στις εκδηλώσεις της», ανέφερε. «Η ΔΟΕ θα λάβει απόφαση σχετικά με την επίδειξη της ρωσικής σημαίας, του ύμνου, των χρωμάτων ή οποιωνδήποτε αναγνωριστικών σημάτων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες την κατάλληλη στιγμή».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι λόγω ανησυχιών γύρω από τον Ρωσικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, οι Ρώσοι αθλητές θα πρέπει να εξεταστούν πολλές φορές από τον Διεθνή Οργανισμό Ελέγχων πριν τους επιτραπεί να αγωνιστούν ξανά σε παγκόσμιους αγώνες.

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