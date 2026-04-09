ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Μελάνια Τραμπ καταγγέλλει ως «ψέματα» τη σύνδεσή της με τον Έπσταϊν
Ειδήσεις
22:55 - 09 Απρ 2026

Η Μελάνια Τραμπ καταγγέλλει ως «ψέματα» τη σύνδεσή της με τον Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των «ψεμμάτων που τη συνδέουν με τον ντροπιασμένο Τζέφρι Έπσταϊν», σε μια σπάνια και ασυνήθιστη δήλωση από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Παράλληλα, ζήτησε από το Κογκρέσο να διοργανώσει ακροάσεις ώστε τα θύματα του Έπσταϊν να καταθέσουν δημόσια στο Καπιτώλιο.

Η παρέμβασή της έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή που ακολουθούν ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του Λευκού Οίκου, οι οποίοι επιδιώκουν να υποβαθμίσουν το ζήτημα, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει παρακάτω.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, ο Τραμπ ήταν ενήμερος για την πρόθεση της συζύγου του να προβεί στη συγκεκριμένη δήλωση.

«Δεν υπήρξα ποτέ φίλη του Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ κι εγώ είχαμε βρεθεί σε ορισμένες ίδιες κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί του, κάτι σύνηθες στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Για να είμαι σαφής, δεν είχα ποτέ σχέση ούτε με τον Έπσταϊν ούτε με τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η Πρώτη Κυρία κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει βήμα στα θύματα, προτείνοντας τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης με επίκεντρο τις επιζήσασες. «Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία της δημόσια, εφόσον το επιθυμεί, και η κατάθεσή της να καταγραφεί επίσημα», τόνισε.

Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει και τη σχέση της με τη Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων. Υπενθυμίζεται ότι το CNN είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο σχόλιο από το γραφείο της σχετικά με φιλική ανταλλαγή emails μεταξύ των δύο γυναικών το 2002, χωρίς να λάβει απάντηση. Σε εκείνη την αλληλογραφία, η Μελάνια υπέγραφε «Με αγάπη, Μελάνια», ενώ η Μάξγουελ την αποκαλούσε «sweet pea».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 00:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Τραμπ κατά Κίμελ: Νέο αίτημα στο ABC για απόλυση του μετά το σχόλιο για τη Μελάνια
Ειδήσεις

Τραμπ κατά Κίμελ: Νέο αίτημα στο ABC για απόλυση του μετά το σχόλιο για τη Μελάνια

Τραμπ: Ζητά απόλυση Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» στη Μελάνια - Η ελευθερία λόγου στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Τραμπ: Ζητά απόλυση Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» στη Μελάνια - Η ελευθερία λόγου στο επίκεντρο

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Γκέιτς καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Γκέιτς καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Πολιτική
15/07/2026 - 21:10

Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:51

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:35

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος

Οικονομία
15/07/2026 - 20:18

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Στην πρώτη θέση η Ελλάδα όσον αφορά το φορολογικό βάρος στη μισθωτή εργασία

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:59

Ανάλυση WSJ: ΗΠΑ και Ιράν... παίζουν με το ρολόι - Λιγοστεύουν οι επιλογές Τραμπ για απεμπλοκή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:40

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 19:27

44 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Ισχυρότερο Λ.Σ. για την προστασία των πολιτών»

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:25

ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:23

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:44

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:40

Λέσβος: Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες στη Λέσβο

Πολιτική
15/07/2026 - 18:34

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ