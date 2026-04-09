Η Μελάνια Τραμπ καταγγέλλει ως «ψέματα» τη σύνδεσή της με τον Έπσταϊν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των «ψεμμάτων που τη συνδέουν με τον ντροπιασμένο Τζέφρι Έπσταϊν», σε μια σπάνια και ασυνήθιστη δήλωση από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Παράλληλα, ζήτησε από το Κογκρέσο να διοργανώσει ακροάσεις ώστε τα θύματα του Έπσταϊν να καταθέσουν δημόσια στο Καπιτώλιο.

Η παρέμβασή της έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή που ακολουθούν ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του Λευκού Οίκου, οι οποίοι επιδιώκουν να υποβαθμίσουν το ζήτημα, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει παρακάτω.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, ο Τραμπ ήταν ενήμερος για την πρόθεση της συζύγου του να προβεί στη συγκεκριμένη δήλωση.

«Δεν υπήρξα ποτέ φίλη του Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ κι εγώ είχαμε βρεθεί σε ορισμένες ίδιες κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί του, κάτι σύνηθες στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Για να είμαι σαφής, δεν είχα ποτέ σχέση ούτε με τον Έπσταϊν ούτε με τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η Πρώτη Κυρία κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει βήμα στα θύματα, προτείνοντας τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης με επίκεντρο τις επιζήσασες. «Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία της δημόσια, εφόσον το επιθυμεί, και η κατάθεσή της να καταγραφεί επίσημα», τόνισε.

Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει και τη σχέση της με τη Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων. Υπενθυμίζεται ότι το CNN είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο σχόλιο από το γραφείο της σχετικά με φιλική ανταλλαγή emails μεταξύ των δύο γυναικών το 2002, χωρίς να λάβει απάντηση. Σε εκείνη την αλληλογραφία, η Μελάνια υπέγραφε «Με αγάπη, Μελάνια», ενώ η Μάξγουελ την αποκαλούσε «sweet pea».