ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ζητά απόλυση Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» στη Μελάνια - Η ελευθερία λόγου στο επίκεντρο
Ειδήσεις
21:20 - 27 Απρ 2026

Τραμπ: Ζητά απόλυση Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» στη Μελάνια - Η ελευθερία λόγου στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα 27/4 το τηλεοπτικό δίκτυο ABC να απολύσει τον παρουσιαστή late-night εκπομπών Τζίμι Κίμελ, μετά από σχόλιο που έκανε για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε χιουμοριστικά «μέλλουσα χήρα» σε σκετς σχετικό με το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Μελάνια Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Κίμελ θα έπρεπε να χάσει τη δουλειά του για τα ίδια σχόλια.

«Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας το αστείο «απεχθή προτροπή σε βία».

Σύμφωνα με το CNN, το επίμαχο μονόλογο ο Κίμελ τον παρουσίασε την Πέμπτη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό ασφαλείας όπου ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης, οδηγώντας στην απομάκρυνση του προέδρου, της πρώτης κυρίας και άλλων αξιωματούχων.

Σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε ότι «ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία, τα λόγια του είναι διαβρωτικά και ενισχύουν την πολιτική τοξικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ακόμη ότι «άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν μίσος», κατηγορώντας τον παρουσιαστή ότι «κρύβεται πίσω από το ABC».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di458p22crup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η αντιπαράθεση θέτει στο επίκεντρο ζητήματα ελευθερίας του λόγου για τη μητρική εταιρεία Disney, καθώς αυξάνεται η πίεση προς τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης για τη στάση τους απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κίμελ παρουσίασε σατιρικό μονόλογο στο ύφος του παραδοσιακού «roast» του δείπνου, κάνοντας πολλαπλά σχόλια για τον πρόεδρο και την οικογένειά του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη ανάρτηση του Τραμπ που τον απεικόνιζε ως τον Ιησού, εντείνοντας τον σατιρικό τόνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τα σχόλια «εντελώς παρανοϊκά», υποστηρίζοντας ότι τέτοια ρητορική μπορεί να επηρεάσει επικίνδυνα άτομα και να οδηγήσει σε βίαιες πράξεις.

Το περιστατικό ενδέχεται να εξελιχθεί σε μείζον τεστ για τα όρια της σάτιρας και της ελευθερίας έκφρασης στις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πόλωσης και πίεσης προς τα μέσα ενημέρωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 22:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ