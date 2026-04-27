Τραμπ: Ζητά απόλυση Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» στη Μελάνια - Η ελευθερία λόγου στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα 27/4 το τηλεοπτικό δίκτυο ABC να απολύσει τον παρουσιαστή late-night εκπομπών Τζίμι Κίμελ, μετά από σχόλιο που έκανε για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε χιουμοριστικά «μέλλουσα χήρα» σε σκετς σχετικό με το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Μελάνια Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Κίμελ θα έπρεπε να χάσει τη δουλειά του για τα ίδια σχόλια.

«Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας το αστείο «απεχθή προτροπή σε βία».

Σύμφωνα με το CNN, το επίμαχο μονόλογο ο Κίμελ τον παρουσίασε την Πέμπτη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό ασφαλείας όπου ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης, οδηγώντας στην απομάκρυνση του προέδρου, της πρώτης κυρίας και άλλων αξιωματούχων.

Σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε ότι «ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία, τα λόγια του είναι διαβρωτικά και ενισχύουν την πολιτική τοξικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ακόμη ότι «άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν μίσος», κατηγορώντας τον παρουσιαστή ότι «κρύβεται πίσω από το ABC».

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Η αντιπαράθεση θέτει στο επίκεντρο ζητήματα ελευθερίας του λόγου για τη μητρική εταιρεία Disney, καθώς αυξάνεται η πίεση προς τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης για τη στάση τους απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κίμελ παρουσίασε σατιρικό μονόλογο στο ύφος του παραδοσιακού «roast» του δείπνου, κάνοντας πολλαπλά σχόλια για τον πρόεδρο και την οικογένειά του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη ανάρτηση του Τραμπ που τον απεικόνιζε ως τον Ιησού, εντείνοντας τον σατιρικό τόνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τα σχόλια «εντελώς παρανοϊκά», υποστηρίζοντας ότι τέτοια ρητορική μπορεί να επηρεάσει επικίνδυνα άτομα και να οδηγήσει σε βίαιες πράξεις.

Το περιστατικό ενδέχεται να εξελιχθεί σε μείζον τεστ για τα όρια της σάτιρας και της ελευθερίας έκφρασης στις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πόλωσης και πίεσης προς τα μέσα ενημέρωσης.