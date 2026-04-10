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Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ ή επιστροφή στα όπλα
Ειδήσεις
21:43 - 10 Απρ 2026

Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ ή επιστροφή στα όπλα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στον απόηχο της προσωρινής εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε τη Μεγάλη Τρίτη.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αμερικανικός στόλος έχει ήδη αρχίσει να επανεξοπλίζεται με προηγμένα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής προσπάθειας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με προορισμό το Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Ο Βανας τόνισε ότι προσβλέπει σε θετικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προειδοποιώντας ταυτόχρονα την Τεχεράνη να μην «προσπαθήσει να μας εξαπατήσει».

«Προσβλέπουμε στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα είναι θετικές», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Όπως έχει πει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα έτοιμοι να απλώσουμε το χέρι της συνεργασίας», είπε ο Βανς. «Αν όμως προσπαθήσουν να μας “παίξουν”, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι ιδιαίτερα δεκτική».

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου, με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας ειρήνης.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την έκβαση των συνομιλιών μέσα σε περίπου 24 ώρες, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τη στάση της ιρανικής πλευράς. Όπως σημείωσε, η Ουάσινγκτον έχει ήδη ενισχύσει τη ναυτική της παρουσία με σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό και, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, τα συγκεκριμένα μέσα θα τεθούν σε επιχειρησιακή χρήση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των ιρανικών προθέσεων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις και στις θέσεις που εκφράζονται στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες, γεγονός που, όπως είπε, δυσχεραίνει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

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Αραγτσί: Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για εκεχειρία στον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Στις προηγούμενες επαφές, πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη είχε επαναλάβει ότι θεωρεί κυριαρχικό της δικαίωμα τον εμπλουτισμό ουρανίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpmgfhzp90h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν στις δεσμεύσεις τους για την κατάπαυση του πυρός, οι οποίες περιελάμβαναν και τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία αφορά και τον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ορισθέντα πρέσβη του Ιράν στον Λίβανο, Μοχαμάντ Ρεζά Σιμπανί.

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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να σταματήσουν σύμφωνα με το πλαίσιο περί εκεχειρίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Φρούριο» το Ισλαμαμπάντ: Δρακόντεια μέτρα για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και περιορισμών, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης ΗΠΑ–Ιράν που είναι προγραμματισμένη για αύριο (11/04). Η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα «φρούριο» ασφαλείας, με δρακόντεια μέτρα και εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική διαδικασία.

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