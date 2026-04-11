Το πλήρωμα του Artemis II επέστρεψε στη Γη: Ο απολογισμός της επίσκεψης στη Σελήνη (photos & videos)

Οι αστροναύτες της αποστολής της NASA Artemis II επέστρεψαν στη Γη τα ξημερώματα του Σαββάτου, ολοκληρώνοντας έτσι μια ιστορική περιστροφή γύρω από τη Σελήνη.

Η κάψουλα Orion που μετέφερε το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της αποστολής προσγειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο στις 8:07 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής, όπως μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση της NASA. Μια ομάδα ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού του Ναυτικού, έφτασε για να παραλάβει το πλήρωμα - τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen.

«Τι ταξίδι», είπε ο Wiseman, διοικητής της αποστολής, λίγο μετά την προσγείωση, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάδοση της NASA. Είπε ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν σε καλή κατάσταση.

Η σχεδόν άψογη επιστροφή στη Γη την Παρασκευή σηματοδότησε μια σημαντική νίκη για την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος των ΗΠΑ, επιστρέφοντας το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ στο είδος των αποστολών που αιχμαλωτίζουν τη φαντασία των περασμένων δεκαετιών. Μετά την εκτόξευσή της την περασμένη εβδομάδα, η αποστολή Artemis II της NASA οδήγησε το πλήρωμά της πιο μακριά από τη Γη από ό,τι είχε ταξιδέψει ποτέ κανείς στο παρελθόν, κάνοντας κύκλους γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Επίσης, προκαλεί μια αναστάτωση στις αμερικανικές διαστημικές φιλοδοξίες, καθώς η Κίνα προετοιμάζει τις δικές της αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης. Το 2028, η NASA στοχεύει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία προσγείωση αστροναυτών στη Σελήνη, ένας φιλόδοξος στόχος για τον οργανισμό και τους συνεργάτες της.

Αφού τοποθέτησε το Orion για επανείσοδο την Παρασκευή το βράδυ, το διαστημόπλοιο διέσχισε την ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητες άνω των 24.000 μιλίων την ώρα για ένα χρονικό διάστημα. Μια σειρά από αλεξίπτωτα αναπτύχθηκαν για να επιβραδύνουν την κάθοδο του Orion σε περίπου 20 μίλια την ώρα.

{https://x.com/NASA/status/2042808375348490745}

Η αποστολή Artemis II ήταν μια στιγμή επιστροφής στο μέλλον για τη NASA, η οποία πραγματοποίησε τολμηρά ταξίδια στη Σελήνη πριν από πέντε δεκαετίες, αλλά αγωνίστηκε εδώ και χρόνια για να το κάνει ξανά. Η τρέχουσα προσπάθεια Artemis, που οραματίζεται να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος, έχει κολλήσει με καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους.

{https://x.com/NASA/status/2042840027109957758}

{https://x.com/NASA/status/2042821805807693910}

Ο απολογισμός

Αυτόν τον μήνα τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν για την Άρτεμις II, σε μία αποστολή υψηλού ρίσκου που σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη της ανθρωπότητας στην περιοχή της Σελήνης από την τελευταία προσσελήνωση του προγράμματος Apollo το 1972.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι αστροναύτες συγκέντρωσαν ογκώδη δεδομένα για τη Σελήνη και παρακολούθησαν μια έκλειψη. Δοκίμασαν συστήματα υποστήριξης ζωής στο διαστημόπλοιο Orion που ανέπτυξε η Lockheed Martin και επέστρεψαν στη Γη χρησιμοποιώντας μια θερμική ασπίδα που είχε προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους μηχανικούς της NASA.

Έγιναν επίσης διασημότητες μέσα σε μια νύχτα. Οι θεατές πίσω στη Γη συντονίστηκαν καθώς ο Hansen ξυριζόταν, ο Koch τραβούσε φωτογραφίες με μια μεγάλη κάμερα και ο Glover γυμναζόταν. Ένα βάζο Nutella επέπλεε στην καμπίνα και το πλήρωμα έπαιζε το δικό του εναρκτήριο επεισόδιο.

«Συντονίζομαι στη ζωντανή μετάδοση της NASA κάθε λίγες ώρες μόνο και μόνο για να παρακολουθώ ανθρώπους να υπάρχουν αδιάφορα στο διάστημα... επειδή οι αστροναύτες είναι πραγματικά το πιο κουλ πράγμα που μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος», έγραψε ένας χρήστης του X.

Κάθε μέρος της αποστολής σχεδιάστηκε για να προετοιμάσει τη NASA και τους συνεργάτες της για το μέλλον.

«Αυτή είναι μια σκυταλοδρομία», δήλωσε ο Koch κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη. «Σκεφτόμαστε πάντα από την οπτική γωνία, "Τι θα σκεφτεί το επόμενο πλήρωμα για αυτό;"»

Το Artemis II είχε βέβαια και προβλήματα. Την Πέμπτη, αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν μια μικρή διαρροή στο εσωτερικό του συστήματος πρόωσης του Orion, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει επανασχεδιασμό.

Υπήρχε επίσης η τουαλέτα, που δεν λειτούργησε. Το Παγκόσμιο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων είχε μερικές αμφιβολίες κατά τη διάρκεια της αποστολής, ωθώντας το πλήρωμα να χρησιμοποιήσει πλαστικά δοχεία για υγρά απόβλητα.

Εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες εξήραν τη συμβολή τους στην αποστολή, συμπεριλαμβανομένης της Nikon με έδρα την Ιαπωνία, η οποία παρείχε τις κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν στο πλοίο, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, η οποία ανέπτυξε το σύστημα πρόωσης του Orion.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποκάλεσε τους αστροναύτες: «Η Αμερική είναι ένα έθνος στα σύνορα και οι τέσσερις γενναίοι αστροναύτες του Artemis II, είστε πραγματικά σύγχρονοι πρωτοπόροι».

Πριν από την εκτόξευση της αποστολής την 1η Απριλίου από τη Φλόριντα, ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι (Δημοκρατικός, Αριζόνα), πρώην αστροναύτης της NASA, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ζήλευε λίγο το ταξίδι του πληρώματος. «Αυτό είναι ένα μέρος όπου όλοι μπορούμε συχνά να συγκεντρωθούμε και να ενωθούμε γύρω από έναν κοινό στόχο», είπε.

{https://x.com/NASA/status/2042756933686337713}

Το επόμενο βήμα

Μετά την προσγείωση, η NASA σχεδιάζει να μεταφέρει το πλήρωμα στο Χιούστον για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους και να υποβληθούν σε ενημερώσεις και ιατρικούς ελέγχους.

Αξιωματούχοι της NASA και μηχανικοί της βιομηχανίας πιέζουν ήδη προς το Artemis III. Κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο, ο οργανισμός θέλει το Orion να εξασκηθεί στην προσόρμιση σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη με σεληνιακά σκάφη που αναπτύσσουν η SpaceX του Elon Musk και η Blue Origin του Jeff Bezos.

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