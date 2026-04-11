«Αναγκαστική» συμμαχία ΗΠΑ - ΕΕ για τις σπάνιες γαίες: Στο στόχαστρο η κυριαρχία της Κίνας

Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών, διαφαίνονται ενδείξεις μιας σπάνιας θετικής εξέλιξης στις διατλαντικές σχέσεις. Και αυτό γιατί η ΕΕ και οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα.

Η πιθανή συμφωνία, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη-μέλη, θα δημιουργεί κίνητρα, όπως κατώτατες τιμές, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν προμηθευτές εκτός Κίνας, σύμφωνα με προσχέδιο «σχεδίου δράσης» που είδε το Bloomberg. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, ενώ θα συντονίζονται σε περίπτωση διαταραχών.

Παράλληλα, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον επιδιώκουν να προσελκύσουν και άλλους «ομοϊδεάτες εταίρους» σε μια πολυμερή συμφωνία, με στόχο τη δημιουργία νέων εφοδιαστικών αλυσίδων για ορυκτά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε σύγχρονη τεχνολογία, από ηλεκτρικά οχήματα έως συστήματα καθοδήγησης πυραύλων και μαχητικά αεροσκάφη.

Η σπάνια αυτή στιγμή διατλαντικής συνεργασίας οφείλεται στην κυριαρχία της Κίνας, η οποία επεξεργάζεται περίπου το 80% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως. Έρχεται ενόψει της συνόδου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον επόμενο μήνα, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην Κίνα, την τέταρτη μέσα σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Στόχος του είναι να πείσει κινεζικές εταιρείες να μοιραστούν περισσότερη τεχνογνωσία με ισπανικούς εταίρους, καθώς οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν επενδυτική συμφωνία.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο κινεζικές εταιρείες να φέρνουν δικούς τους εργαζομένους για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίων στην Ευρώπη, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχα οφέλη. Η συμφωνία με την Ισπανία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι κινεζικές επενδύσεις θα συνοδεύονται και από μεταφορά τεχνολογίας.

Ο Σάντσεθ θα επισκεφθεί επίσης τα κεντρικά γραφεία της Xiaomi, της εταιρείας κατασκευής smartphones που έχει επεκταθεί και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βρίσκεται στο επίκεντρο ευρωπαϊκών ανησυχιών, σύμφωνα με τον Daniel Basteiro. Κινέζοι αξιωματούχοι προσπαθούν να αποτρέψουν την Xiaomi από το να αντιμετωπίσει την ίδια τύχη με τη Huawei, η οποία αποκλείστηκε από τμήματα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων για λόγους ασφάλειας.