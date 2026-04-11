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Διπλωματική ένταση στον ΟΗΕ: Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο στο COP31, σφοδρή αντίδραση της ΕΕ
Ειδήσεις
11:20 - 11 Απρ 2026

Διπλωματική ένταση στον ΟΗΕ: Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο στο COP31, σφοδρή αντίδραση της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα, ως προεδρεύουσα της διάσκεψης, δεν επέτρεψε τη συμμετοχή της κυπριακής πλευράς στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2026 στην έδρα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έλαβε θέση στην αίθουσα της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Μουράτ Κουρούμ.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τον αποκλεισμό. Η ΕΕ, εκπροσωπώντας τα κράτη-μέλη της, υπογράμμισε ότι όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ πρέπει να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και πλήρη συμμετοχή στις διαδικασίες του οργανισμού, βάσει της αρχής της κυρίαρχης ισότητας.

Από την πλευρά της, η Τουρκία υπερασπίστηκε τη στάση της, επικαλούμενη τη διαχρονική της πολιτική μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκπρόσωπος της Άγκυρας χαρακτήρισε «εκτός θέματος» την παρέμβαση της ΕΕ, κατηγορώντας την ότι δεν τηρεί ισορροπημένη στάση στο Κυπριακό ζήτημα, ιδίως μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη συνάντηση για το COP31 δεν τελούσε υπό επίσημη εντολή του ΟΗΕ, αλλά αποτελούσε πρωτοβουλία του διοργανωτή, γεγονός που –όπως υποστήριξε– επέτρεπε στην Τουρκία να αποφασίσει ποιες χώρες θα προσκληθούν. Όπως ανέφερε, προσκλήθηκαν μόνο τα κράτη που αναγνωρίζει η ίδια, τα οποία και ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις διπλωματικές εντάσεις γύρω από το Κυπριακό, καθώς και τις προκλήσεις που ανακύπτουν σε διεθνή φόρα όταν εμπλέκονται ζητήματα αναγνώρισης κρατών.

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