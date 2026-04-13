Δικαστής απέρριψε την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμιση κατά του Εκδότη της WSJ

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε τη Δευτέρα την αγωγή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για δυσφήμιση κατά του εκδότη της Wall Street Journal.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Ντάριν Γκέιλς, με έδρα το Μαϊάμι της Φλόριντα, έκρινε ότι ο Τραμπ δεν είχε υποβάλει έγκυρο νομικό ισχυρισμό, όταν υποστήριξε ότι δυσφημίστηκε από ένα άρθρο σχετικά με μια επιστολή προς τον Τζέφρι Έπσταϊν που έφερε το όνομά του.

«Επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ισχυρίστηκε εύλογα ότι οι κατηγορούμενοι δημοσίευσαν το άρθρο με πραγματική κακία, και οι δύο κατηγορίες πρέπει να απορριφθούν», έγραψε ο Γκέιλς, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καταθέσει νέα τροποποιημένη αγωγή εάν το επιθυμεί και του έδωσε προθεσμία μέχρι τις 27 Απριλίου για να το πράξει.

Εκπρόσωποι του Τραμπ και του εκδότη της Wall Street Journal δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Wall Street Journal ανέφερε τον Ιούλιο ότι ένα βιβλίο που δόθηκε στον Έπσταϊν για τα 50ά γενέθλιά του το 2003 περιελάμβανε μια επιστολή με δακτυλογραφημένο κείμενο πλαισιωμένο από το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας. «Χρόνια πολλά — και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό», ανέφερε η επιστολή, που είχε την υπογραφή «Ντόναλντ».

Το άρθρο περιελάμβανε σχόλια από τον Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε ότι έγραψε την επιστολή και απείλησε με νομικές ενέργειες.

Μια μέρα αργότερα, ο Τραμπ μήνυσε τον εκδότη της Wall Street Journal, Dow Jones & Co., και τη μητρική της εταιρεία, News Corp, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, ζητώντας δισεκατομμύρια δολάρια. Η αγωγή κατονόμασε επίσης ως εναγόμενους τον ομότιμο πρόεδρο της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ, τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ρόμπερτ Τόμσον, και δύο δημοσιογράφους της Journal.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν υπήρχε αυθεντική επιστολή ή σχέδιο και ότι η Journal είχε προσπαθήσει να δυσφημίσει τον χαρακτήρα του Τραμπ.

Ο Τραμπ μήνυσε επίσης τον Δεκέμβριο το BBC για δυσφήμιση σχετικά με το μοντάζ από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ενός ντοκιμαντέρ που περιείχε την ομιλία του πριν από τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το BBC έχει κινηθεί για να απορρίψει την υπόθεση και ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο ειδησεογραφικός οργανισμός θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.