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Στο Πεκίνο ο Λαβρόφ: Ουκρανία, Ιράν και διμερείς σχέσεις στο τραπέζι
Ειδήσεις
12:02 - 14 Απρ 2026

Στο Πεκίνο ο Λαβρόφ: Ουκρανία, Ιράν και διμερείς σχέσεις στο τραπέζι 

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στην Κίνα την Τρίτη του Πάσχα (14/4) για συνομιλίες σχετικά με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.         

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, o Λαβρόφ εμφανίστηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση να φτάνει στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι.

«Αναμένεται μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά από “καυτά θέματα” και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Ο Λαβρόφ και ο Γουάνγκ θα συζητήσουν τη διμερή τους συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία σε πολυμερή φόρα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, οι BRICS, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, η G20 και η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανέφερε το υπουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι Κίνα και Ρωσία διακήρυξαν μια «άνευ ορίων» εταιρική σχέση το Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε το Πεκίνο, λίγες ημέρες πριν στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει κατά καιρούς περιγράψει την Κίνα ως «σύμμαχο».

Στην ετήσια εκτίμηση απειλών τους, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών χαρακτήρισαν την Κίνα και τη Ρωσία ως τους κύριους ανταγωνιστές της Ουάσινγκτον σε τομείς που εκτείνονται από την Αρκτική και την τεχνητή νοημοσύνη έως το διάστημα και τα πυρηνικά όπλα.

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