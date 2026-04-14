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Tο Πόρτο Καρράς στήριξε περισσότερες από 80 άπορες οικογένειες το Πάσχα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:53 - 14 Απρ 2026

Tο Πόρτο Καρράς στήριξε περισσότερες από 80 άπορες οικογένειες το Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Το Πόρτο Καρράς, ιδιοκτησίας του κ. Ιβάν Σαββίδη, σε συνεργασία με τον Δήμο Σιθωνίας, το Σωματείο Εργαζομένων «Κέλυφος» Πόρτο Καρράς, την Εκκλησία και τους φιλοπτώχους συλλόγους Νέου Μαρμαρά και Συκιάς, προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς για το Πάσχα.

Περισσότερες από 80 άπορες οικογένειες από τον Νέο Μαρμαρά και τη Συκιά έλαβαν βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης για το φετινό τους πασχαλινό τραπέζι. Η προσφορά του Πόρτο Καρράς περιλάμβανε κρασί και ελαιόλαδο από το Κτήμα Πόρτο Καρράς και, φυσικά, κρέας από τα δύο κρεοπωλεία του Νέου Μαρμαρά. Έτσι, το Πόρτο Καρράς συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός γιορτινού γεύματος για συντοπίτες μας που έχουν ανάγκη στήριξης, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική αγορά.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και κοινωνικών οργανισμών, με κοινό στόχο τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σε μια περίοδο υψηλού συμβολισμού γύρω από την αλληλεγγύη και την προσφορά, τέτοιες δράσεις φωτίζουν τους στενούς δεσμούς και την ανθρωπιά της τοπικής κοινωνίας, μεταφέροντας ένα ουσιαστικό μήνυμα ελπίδας.

Το Πόρτο Καρράς συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη μιας επιχείρησης μπορεί να συμβαδίζει με την κοινωνική υπευθυνότητα, τη συνεπή στήριξη της τοπικής κοινωνίας και τη συνεισφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της.

Στην πρωτοβουλία αυτή συνέβαλαν:

  • Διοίκηση Πόρτο Καρράς

  • Δήμος Σιθωνίας

  • Σωματείο Εργαζομένων «Κέλυφος» Πόρτο Καρράς

  • Εκκλησία Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νέου Μαρμαρά

  • Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς

  • Ιερός Φιλόπτωχος Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νέου Μαρμαρά

  • Φιλανθρωπικό Σωματείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Άγιος Τιμόθεος»

  • Φιλόπτωχος Σύλλογος Συκιάς

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