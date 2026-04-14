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Μερτς: Πιέζει για άμεση αποδέσμευση του ευρωπαϊκού δανείου ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία
Ειδήσεις
15:56 - 14 Απρ 2026

Μερτς: Πιέζει για άμεση αποδέσμευση του ευρωπαϊκού δανείου ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ταξίδεψε αιφνιδιαστικά στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις με τη γερμανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με μετάδοση του Spiegel, ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε, κατά τη συνάντηση, ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα που δέχεται επίθεση από τη Ρωσία. Μετά τη νίκη του Ούγγρου αντιπολιτευόμενου πολιτικού Πέτερ Μαγιάρ, ο Μερτς ζήτησε την άμεση αποδέσμευση του ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο μέχρι τώρα μπλοκαριζόταν από την Ουγγαρία.

«Τα κονδύλια για τη στρατιωτική υποστήριξη πρέπει να εκταμιευθούν γρήγορα», δήλωσε ο Μερτς, τονίζοντας ότι η Ουκρανία τα χρειάζεται επειγόντως και ότι έτσι θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμα την άμυνά της. «Η Ρωσία θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην ΕΕ προχωρούν και οι συζητήσεις για το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της πίεσης. Και αυτό το πακέτο είχε μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία. Η συνάντηση στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρώτων γερμανο-ουκρανικών κυβερνητικών διαβουλεύσεων μετά από πολλά χρόνια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα, που είχε υποστεί ζημιές, θα τεθεί ξανά σε λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση. Σύμφωνα με τον Μερτς, θα υπάρξει επιπλέον στήριξη σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, τα drones και τα πυρομαχικά πυροβολικού, καθώς και ανταλλαγή ψηφιακών δεδομένων μάχης για την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι αυτή η συνεργασία δεν ωφελεί μόνο την άμυνα της Ουκρανίας, αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια: «Καμία άλλη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη δεν έχει αποκτήσει τέτοια εμπειρία μάχης τις τελευταίες δεκαετίες, καμία κοινωνία δεν έχει γίνει τόσο ανθεκτική και καμία αμυντική βιομηχανία τόσο καινοτόμα όσο της Ουκρανίας».

Ο Μερτς επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Κάλεσε τη χώρα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα μιας «δεύτερης κατηγορίας» ένταξης στην ΕΕ ή στο ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται ούτε «EU-Light» ούτε «NATO-Light», καθώς κάτι τέτοιο δεν θα ωφελούσε κανέναν.

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