Πυρηνική ενέργεια: Η κατασκευή νέων αντιδραστήρων απαιτεί πολλά χρόνια και τεράστιες επενδύσεις

Η νέα ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με ένταση στην Ευρώπη ένα παλιό ερώτημα: Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να αποτελέσει τη λύση για την ενεργειακή ασφάλεια;
Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει σε ανάλυσή του το BBC:
Με τις τιμές φυσικού αερίου και καυσίμων να αυξάνονται εκ νέου και τη μνήμη της κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ακόμη νωπή, κυβερνήσεις και θεσμοί στρέφονται ξανά στην ανάγκη ενεργειακής ανεξαρτησίας.
Η κρίση ανέδειξε τη βαθιά εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα καύσιμα, ιδιαίτερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία καλύπτουν πάνω από το 50% των ενεργειακών αναγκών της. Η αστάθεια στις διεθνείς αγορές, επιδεινωμένη από τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, καθιστά σαφές ότι το υφιστάμενο μοντέλο είναι ευάλωτο. Σε αυτό το πλαίσιο, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται στο προσκήνιο ως «εγχώρια» και σταθερή εναλλακτική.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως «στρατηγικό λάθος». Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, η συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή ηλεκτροπαραγωγή έχει μειωθεί από περίπου 30% σε μόλις 15%, αυξάνοντας την εξάρτηση από ακριβές και ασταθείς εισαγωγές.
Οι διαφορές μεταξύ των κρατών είναι χαρακτηριστικές. Η Γαλλία, που παράγει περίπου το 65% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνικά, απολαμβάνει πολύ χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού σε σύγκριση με τη Γερμανία, η οποία εγκατέλειψε την πυρηνική ενέργεια μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011 και βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: Η γερμανική οικονομία δέχεται ισχυρό πλήγμα από την αύξηση των τιμών ενέργειας.
Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί σε μια σαφή μεταστροφή πολιτικής σε πολλές χώρες. Η Ιταλία εξετάζει την άρση της απαγόρευσης της πυρηνικής ενέργειας, το Βέλγιο επανεξετάζει την αποεπένδυση, ενώ χώρες όπως η Σουηδία και η Ελλάδα ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για νέες τεχνολογίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες για νέα έργα, προβάλλοντας την πυρηνική ενέργεια ως εργαλείο ανάπτυξης και ασφάλειας.
Ο Εμμ. Μακρόν εμφανίζεται ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της πυρηνικής στρατηγικής, συνδέοντας την όχι μόνο με την ενεργειακή ανεξαρτησία αλλά και με την πράσινη μετάβαση. Υποστηρίζει ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να εξασφαλίσει ταυτόχρονα απανθρακοποίηση και ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε έναν κόσμο όπου η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται λόγω τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
Ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί άμεση λύση. Η κατασκευή νέων αντιδραστήρων απαιτεί πολλά χρόνια και τεράστιες επενδύσεις, ενώ έργα όπως το Flamanville στη Γαλλία ή το Hinkley Point στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη καθυστερήσει σημαντικά. Επιπλέον, παραμένουν ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και κοινωνικής αποδοχής.
Οι επικριτές επισημαίνουν επίσης ότι η στροφή προς την πυρηνική ενέργεια ενδέχεται να αποσπά πόρους από τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο φθηνές και αποδοτικές. Παράλληλα, η εξάρτηση ορισμένων χωρών από ρωσική τεχνολογία και καύσιμα δημιουργεί νέους γεωπολιτικούς κινδύνους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε νέες τεχνολογίες όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), οι οποίοι θεωρούνται πιο ευέλικτοι και οικονομικοί. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή παραμένει σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε μεγάλη κλίμακα.