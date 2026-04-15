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Αυξανόμενη αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
Ειδήσεις
09:00 - 15 Απρ 2026

Αυξανόμενη αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η αβεβαιότητα μεταξύ των επιχειρήσεων στη Γερμανία έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Μάρτιο, το 78,6% των εταιρειών δήλωσε ότι δυσκολεύεται ή δυσκολεύεται αρκετά να εκτιμήσει τη μελλοντική πορεία της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα επιχειρηματικού κλίματος του ινστιτούτου ifo.

Τον Φεβρουάριο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 75,4%. Έτσι, ο δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024. «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει αισθητά την αβεβαιότητα στη γερμανική οικονομία», δήλωσε ο Κλάους Βολράμπε, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Για πολλές επιχειρήσεις, ο αντίκτυπος στις ίδιες τους τις δραστηριότητες είναι προς το παρόν δύσκολο να προβλεφθεί».

Η αβεβαιότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στη μεταποίηση, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται ανέρχεται στο 87,7%. Από τον Οκτώβριο του 2021, το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερά πάνω από το 80%, αντανακλώντας τις διαρκείς διαρθρωτικές προκλήσεις του κλάδου. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η αβεβαιότητα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες: στη χημική βιομηχανία φτάνει περίπου το 95%, ενώ στους κατασκευαστές προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικό το 93,9%.

Σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας καταγράφεται και στον τομέα των υπηρεσιών, όπου το ποσοστό αυξήθηκε από 66,6% σε 72,0%. Ιδιαίτερα έντονα επλήγησαν οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, με το 88,1% των επιχειρήσεων να αναφέρει δυσκολίες στον προγραμματισμό, έναντι 82,7% τον Φεβρουάριο. Στο εμπόριο, η αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα (84,4% από 84,1%), ενώ στον κατασκευαστικό τομέα διαμορφώνεται στο 73,4%, από 71,9% τον προηγούμενο μήνα. «Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά κινδύνων, από την αύξηση των τιμών ενέργειας έως πιθανές διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού», επισημαίνει ο Βολράμπε. «Όσο διαρκεί αυτή η αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο θα πιέζονται οι επενδύσεις και η ανάπτυξη».

Η αβεβαιότητα καταγράφεται στο πλαίσιο της μηνιαίας έρευνας επιχειρήσεων του ινστιτούτου ifo. Οι εταιρείες καλούνται να αξιολογήσουν πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προβλέψουν τη μελλοντική εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάστασης. Υπάρχουν τέσσερις δυνατές απαντήσεις: εύκολο, αρκετά εύκολο, αρκετά δύσκολο ή δύσκολο. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν «δύσκολο» ή «αρκετά δύσκολο» χρησιμοποιείται ως δείκτης αντιλαμβανόμενης αβεβαιότητας.

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