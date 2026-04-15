Νέα επίθεση Τραμπ κατά του Πάπα: Να ενημερωθεί για όσα συμβαίνουν στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι πολιτικές για τον πόλεμο και τη μετανάστευση έχουν καταδικαστεί από τον Πάπα Λέοντα, επανέλαβε την κριτική του προς τον θρησκευτικό ηγέτη την Τρίτη (14/4).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προέτρεψε «κάποιος να ενημερώσει τον Πάπα Λέοντα» σχετικά με τις δολοφονίες διαδηλωτών από το Ιράν και τόνισε ότι «το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο είναι απολύτως απαράδεκτο».