Τραμπ: Χαρούμενη η Κίνα που... ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ – Αναμένω την αγκαλιά του Σι

Ακολουθεί η ανάρτηση του Τραμπ:
«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για αυτούς – αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, θερμή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι αυτό καλύτερο από το να πολεμάμε;;;
ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!
Πρόεδρος DJT».