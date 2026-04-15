Τραμπ: Χαρούμενη η Κίνα που... ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ – Αναμένω την αγκαλιά του Σι

Με αιχμηρό και... θριαμβευτικό τόνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται με ανάρτησή του στο Truth Social ότι διασφαλίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τη στήριξη της Κίνας, προαναγγέλλοντας συνεργασία με τον Σι Τζιπινγκ και στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Τραμπ:

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για αυτούς – αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, θερμή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι αυτό καλύτερο από το να πολεμάμε;;;

ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!

Πρόεδρος DJT».