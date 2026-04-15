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Reuters: Στο τραπέζι του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ το ενδεχόμενο εκεχειρίας στον Λίβανο
Ειδήσεις
18:25 - 15 Απρ 2026

Reuters: Στο τραπέζι του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ το ενδεχόμενο εκεχειρίας στον Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει την Τετάρτη για να εξετάσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, έπειτα από περισσότερες από πέντε εβδομάδες πολέμου με τη Χεζμπολάχ που προέκυψε από την ευρύτερη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 (17:00 GMT), ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, ο Ιμπραήμ αλ-Μουσαουί, δήλωσε στο Reuters ότι οι διπλωματικές προσπάθειες του Ιράν και άλλων περιφερειακών κρατών ενδέχεται να οδηγήσουν σύντομα σε εκεχειρία, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει αξιοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Δύο άλλοι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι έχουν ενημερωθεί πως βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας. Ο ένας σημείωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμη και μέσω σπάνιων συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων στην Ουάσινγκτον την Τρίτη.

Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, αφού η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ σε ένδειξη στήριξης προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι και περίπου 1,2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει σύντομα, καλώντας τον κόσμο να περιμένει «δύο εκπληκτικές ημέρες», ενώ αμερικανικές δυνάμεις που επιβάλλουν αποκλεισμό απώθησαν πλοία που αποχωρούσαν από ιρανικά λιμάνια.

Την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξένησαν τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εδώ και δεκαετίες. Το Ισραήλ είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο συζήτησης για εκεχειρία κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, ώστε να μην υπονομευθεί η εκεχειρία με το Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, θέση που απορρίπτει η Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο διαπραγματεύσεων.

Οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το πότε θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία ή πόσο θα διαρκέσει, σημειώνοντας ότι η διάρκειά της πιθανόν θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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