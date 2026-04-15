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Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση: «Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν δεκάδες λογαριασμούς email - Ανάμεσά τους και του ΓΕΕΘΑ
Ειδήσεις
18:38 - 15 Απρ 2026

Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση: «Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν δεκάδες λογαριασμούς email - Ανάμεσά τους και του ΓΕΕΘΑ

Reporter.gr Newsroom
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Χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία παραβίασαν περισσότερους από 170 λογαριασμούς email εισαγγελέων και ερευνητών σε όλη την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με δεδομένα που εξέτασε το Reuters, σε μια επιχείρηση που δείχνει πώς οι ρωσικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά Ουκρανούς αξιωματούχους που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι Ρώσοι χάκερς, όμως, είχαν στόχους και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων κα η Ελλάδα.

Τα δεδομένα αποκαλύφθηκαν κατά λάθος στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους χάκερ και εντοπίστηκαν από την ομάδα ερευνητών κυβερνοαπειλών Ctrl-Alt-Intel, με έδρα τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Η ομάδα ανέφερε ότι τα στοιχεία που είχαν μείνει σε διακομιστή —συμπεριλαμβανομένων αρχείων επιτυχημένων επιχειρήσεων και χιλιάδων κλεμμένων emails— δείχνουν πως οι χάκερς παραβίασαν τουλάχιστον 284 ηλεκτρονικά ταχυδρομεία μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαρτίου 2026.

Το Reuters ανέλυσε τα δεδομένα και δημοσιεύει για πρώτη φορά λεπτομέρειες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων περισσότερων από δώδεκα ευρωπαϊκών υπηρεσιών και αξιωματούχων που επηρεάστηκαν.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ η Μόσχα αρνείται συστηματικά ότι εμπλέκεται σε κυβερνοεπιθέσεις.

Χάκερς με διασυνδέσεις στη Μόσχα

Η ομάδα Ctrl-Alt-Intel αποδίδει την επιχείρηση στην ομάδα “Fancy Bear”, ένα γνωστό ψευδώνυμο για ρωσική στρατιωτική μονάδα κυβερνοεπιθέσεων. Ωστόσο, δύο ανεξάρτητοι ερευνητές που εξέτασαν τα ευρήματα —ο Matthieu Faou της ESET και ο Feike Hacquebord της TrendAI— συμφώνησαν ότι η δραστηριότητα συνδέεται με τη Μόσχα, αν και ο Faou δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της “Fancy Bear”, ενώ ο Hacquebord αμφισβήτησε την ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι χάκερ πιθανότατα στόχευσαν τις ουκρανικές αρχές για να παρακολουθούν τις έρευνες κατά ρωσικών δικτύων ή να συλλέξουν ευαίσθητες πληροφορίες για ανώτατους αξιωματούχους του Κιέβου.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι παραβιάστηκαν λογαριασμοί της Εισαγγελίας Ειδικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA) και του Κέντρου Εκπαίδευσης Εισαγγελέων στο Κίεβο. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και η πρώην επικεφαλής της ARMA, Yaroslava Maksymenko.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εισαγγελέων, παραβιάστηκαν 44 λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή διευθυντή Oleg Duka.

Οι χάκερ φέρονται επίσης να υπέκλεψαν δεδομένα από στέλεχος της Ειδικής Αντιδιαφθορικής Εισαγγελίας (SAPO), η οποία έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς στην Ουκρανία.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ η ουκρανική ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων δήλωσε ότι έχει ήδη ερευνήσει ορισμένες από τις παραβιάσεις.

Κατασκοπεία και σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ: Στα «θύματα» τους και το ΓΕΕΘΑ

Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στην Ουκρανία. Στο στόχαστρο μπήκαν και χώρες του ΝΑΤΟ και των Βαλκανίων.

Στη Ρουμανία, οι χάκερς παραβίασαν τουλάχιστον 67 λογαριασμούς της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων και βάσεις του ΝΑΤΟ, ενώ στην Ελλάδα επηρεάστηκαν 27 λογαριασμοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στη Βουλγαρία, παραβιάστηκαν λογαριασμοί τοπικών αξιωματούχων, ενώ στη Σερβία στο στόχαστρο βρέθηκαν ακαδημαϊκοί και στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με ειδικούς, το εύρημα δείχνει ότι ακόμη και χώρες με στενές σχέσεις με τη Μόσχα δεν είναι απαλλαγμένες από ρωσική κυβερνοκατασκοπεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 18:47
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