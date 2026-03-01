Έκτακτη σύσκεψη του ΥΠΕΘΑ υπό το Δένδια - Έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό.

Επισημαίνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί, καθώς και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού, πρέσβης Γεώργιος Αρναούτης.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τους ομολόγους του από συμμαχικές χώρες, στο πλαίσιο του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών.