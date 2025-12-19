Πρόγραμμα Στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας Αρμενίας: Τι περιλαμβάνει

Το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Αρμενίας για το 2026 υπογράφηκε χθες(18/12), στο Γερεβάν, στο πλαίσιο της διεθνούς στρατιωτικής συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με συμμαχικές και φιλικές χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κοινές δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης και διαχείρισης κρίσεων, συνεκπαιδεύσεις Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς και επιτελικές επαφές και συναντήσεις.

Όπως επισημαίνεται, το σύνολο των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αντανακλά το υψηλό επίπεδο των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών και στοχεύει στη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεών τους, καθώς και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας και της Αρμενίας ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου.