Γερμανία: Πακέτο €3,8 δισ. για φθηνότερη ενέργεια στη βιομηχανία με «πράσινο φως» της ΕΕ

Η Γερμανία εξασφάλισε το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή νέου πακέτου μέτρων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βαριά βιομηχανία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η απόφαση της Κομισιόν επιτρέπει την παροχή προσωρινών ενισχύσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με το μέτρο να ισχύει αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2026 έως και το τέλος του 2028. Βασική προϋπόθεση είναι η τιμή του βιομηχανικού ρεύματος να διαμορφώνεται τουλάχιστον στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο τέλος κάθε έτους, βάσει της κατανάλωσης και της μέσης τιμής αγοράς.

Το πακέτο είναι αυξημένο κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Νοεμβρίου, αντανακλώντας την πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία από το υψηλό ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχες εγκρίσεις έχουν δοθεί και για Βουλγαρία και Σλοβενία.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, υπογράμμισε ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιομηχανία, σημειώνοντας πως το μέτρο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης, οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% των ποσών που λαμβάνουν σε έργα εκσυγχρονισμού ή νέες υποδομές, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, χωρίς αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ επισήμανε ότι η πολιτική αυτή λειτουργεί ως μοχλός για τη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, τονίζοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές αποτελούν τη βιώσιμη και οικονομικά αποδοτικότερη επιλογή για το μέλλον.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τη βιομηχανική παραγωγή σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ενεργειακό περιβάλλον.