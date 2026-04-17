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Κουντουρά: Άμεσα ευρωπαϊκά μέτρα για εξασφάλιση επαρκών καυσίμων στα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ
Ειδήσεις
22:25 - 17 Απρ 2026

Κουντουρά: Άμεσα ευρωπαϊκά μέτρα για εξασφάλιση επαρκών καυσίμων στα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ 

Reporter.gr Newsroom
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Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, ζητώντας άμεσα μέτρα για την επάρκεια αεροπορικών καυσίμων, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αερομεταφορών και την προστασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην ΕΕ ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου.  

Η επείγουσα παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών και τον κίνδυνο περιορισμού των αεροπορικών ταξιδίων, μετά και τις ανησυχητικές δημόσιες τοποθετήσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Fatih Birol, καθώς και του ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών αεροδρομίων Airports Council International Europe για ελλείψεις στα αεροπορικά καύσιμα, που σήμερα επαρκούν για λίγες μόνο εβδομάδες.

Η έγκαιρη και συντονισμένη αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στην κινητικότητα των πολιτών, τον τουρισμό και την οικονομία, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση των πτήσεων σε τουριστικές χώρες όπως η Ελλάδα. Το ενδεχόμενο ακυρώσεων ή αλλαγών στα αεροπορικά δρομολόγια, καθώς και αυξήσεων τιμών, λόγω περιορισμένης επάρκειας καυσίμων, θα σηματοδοτήσει σημαντικές απώλειες για τον τουρισμό.

Η Κουντουρά ζητά από την Kομισιόν:

­- να επιβεβαιώσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών και να παρουσιάσει σαφή εικόνα για την επάρκεια και κατανομή τους μεταξύ των κρατών-μελών.

- να ενημερώσει ποια άμεσα μέτρα σχεδιάζονται για την αποφυγή προβλημάτων στο ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο, καθώς και πώς θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ακυρώσεων πτήσεων ή αυξήσεων των τιμών.

- να παρέμβει για να εξασφαλιστεί η επαρκής αεροπορική σύνδεση, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ, καθώς και για τους τουριστικούς προορισμούς, που εξαρτώνται άμεσα από το πτητικό έργο, εν όψει της φετινής τουριστικής περιόδου.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση της Έλενας Κουντουρά:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Έλενα Κουντουρά

Θέμα: Κίνδυνος ελλείψεων καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσους κινδύνους για την ενεργειακή της ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται στη σημαντικότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη διαθέτει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών», τονίζοντας τον

κίνδυνο επικείμενων διαταραχών στις αερομεταφορές σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής των ενεργειακών ροών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

- η Airports Council International Europe έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών εντός τριών εβδομάδων, εάν δεν αποκατασταθεί η διέλευση απ’τα στενά του Hormuz, καλώντας για επείγουσα και συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ (3),

- ότι η θερινή τουριστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών και οι αεροπορικές μεταφορές, ιδίως σε χώρες με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως η Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά,

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Επιβεβαιώνει τα ανωτέρω στοιχεία και ποια είναι η εκτίμησή της για την επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών και την κατανομή της διαθεσιμότητάς τους εντός ΕΕ;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την πρόληψη και διαχείριση ενδεχόμενων διαταραχών στη λειτουργία του ευρωπαϊκού αεροπορικού δικτύου, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών αερομεταφορών σε περίπτωση ακυρώσεων πτήσεων ή αυξήσεων τιμών;

3. Ποια μέτρα σχεδιάζει για τη διασφάλιση επαρκούς αεροπορικής συνδεσιμότητας, ιδίως για νησιωτικές, απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης, και για τουριστικούς προορισμούς, ενόψει της θερινής περιόδου;

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