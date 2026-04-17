Οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν με αντάλλαγμα $20 δισ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συνεργαστούν για την εξαγωγή του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη διαμηνύει, μέσω της εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, πως η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν αποτέλεσε ποτέ επιλογή».

Μιλώντας στο Reuters, ο πρόεδρος είπε ότι το ουράνιο θα μεταφερθεί αργότερα στις ΗΠΑ.

«Θα το συναρμολογήσουμε. Θα πάμε με το Ιράν, με έναν ωραίο, χαλαρό ρυθμό, και θα κατέβουμε και θα ξεκινήσουμε τις εκσκαφές με μεγάλα μηχανήματα... Θα το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η «πυρηνική σκόνη», η συντομογραφία που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει το ουράνιο του Ιράν, θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Το Ιράν έχει σχεδόν 1.000 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου θαμμένου κάτω από τα ερείπια μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας πέρυσι. Ο πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμα. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει τα σχόλια του Τραμπ.

Πληροφορίες της Wall Street Journal αναφέρουν, πάντως, ότι το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια εάν παραδώσει το απόθεμα ουρανίου που διαθέτει. Επικαλείται συγκεκριμένα αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε επίσης το άνοιγμα του Ορμούζ, με το Ιράν να δηλώνει πάντως ότι αν δεν τηρήσει το Ισραήλ την εκεχειρία με το Λίβανο, θα μπλοκάρει ξανά τα πλοία.

Τραμπ στο Axios: Αναμένω μία συμφωνία με το Ιράν «σε μία ή δύο μέρες»