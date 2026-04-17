Οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν με αντάλλαγμα $20 δισ.

Μιλώντας στο Reuters, ο πρόεδρος είπε ότι το ουράνιο θα μεταφερθεί αργότερα στις ΗΠΑ.
«Θα το συναρμολογήσουμε. Θα πάμε με το Ιράν, με έναν ωραίο, χαλαρό ρυθμό, και θα κατέβουμε και θα ξεκινήσουμε τις εκσκαφές με μεγάλα μηχανήματα... Θα το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η «πυρηνική σκόνη», η συντομογραφία που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει το ουράνιο του Ιράν, θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».
Το Ιράν έχει σχεδόν 1.000 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου θαμμένου κάτω από τα ερείπια μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας πέρυσι. Ο πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμα. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει τα σχόλια του Τραμπ.
Πληροφορίες της Wall Street Journal αναφέρουν, πάντως, ότι το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια εάν παραδώσει το απόθεμα ουρανίου που διαθέτει. Επικαλείται συγκεκριμένα αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.
Νωρίτερα, ανακοινώθηκε επίσης το άνοιγμα του Ορμούζ, με το Ιράν να δηλώνει πάντως ότι αν δεν τηρήσει το Ισραήλ την εκεχειρία με το Λίβανο, θα μπλοκάρει ξανά τα πλοία.
Τραμπ στο Axios: Αναμένω μία συμφωνία με το Ιράν «σε μία ή δύο μέρες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι αναμένει να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο.
CBS: Θα πάρουμε το ουράνιο χωρίς στρατεύματα
Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η διαδικασία για την απομάκρυνση του ουρανίου θα γίνει από κοινού με το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι «δεν θα υπάρξουν στρατεύματα».
«Όχι, όχι στρατεύματα. Θα πάμε μαζί τους να το πάρουμε και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το κάνουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για σύγκρουση όταν υπάρχει συμφωνία», ανέφερε.
Ο Τραμπ προσέθεσε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι «οι δικοί μας άνθρωποι, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν και στη συνέχεια θα το φέρουμε στις ΗΠΑ».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει τη στήριξη σε οργανώσεις που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές», όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.
Ερωτηθείς για το πότε θα ανακοινωθεί η συμφωνία, απάντησε ότι οι δύο πλευρές συναντώνται εντός του Σαββατοκύριακου, ενώ οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό «μέχρι να ολοκληρωθεί».