Meta: Προχωρά σε εκτεταμένο «κύμα» απολύσεων, επενδύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Meta Platforms σκοπεύει να προχωρήσει σε ένα πρώτο κύμα εκτεταμένων απολύσεων που έχει προγραμματίσει για φέτος στις 20 Μαΐου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες αργότερα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η εταιρεία, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram, θα απολύσει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού -δηλαδή κοντά στους 8.000 εργαζόμενους- σε αυτόν τον αρχικό γύρο.

Παράλληλα, σχεδιάζονται και νέες περικοπές προσωπικού στο δεύτερο μισό του έτους, αν και οι λεπτομέρειες για αυτές -όπως για παράδειγμα το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος- δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τα στελέχη ενδέχεται να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους ανάλογα με τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γίνει γνωστό τον προηγούμενο μήνα η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει το προσωπικό της κατά 20% ή και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επενδύσεις «μαμούθ» στην τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Mark Zuckerberg, επενδύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας γύρω από αυτή την τεχνολογία. Πρόκειται για μια τάση που παρατηρείται ευρύτερα στις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις φέτος, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Όπως επισημαίνεται, ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και από την Amazon, η οποία έχει μειώσει περίπου το 10% του προσωπικού γραφείου, γεγονός που «μεταφράζεται» σε περίπου 30.000 υπαλλήλους, ενώ τον Φεβρουάριο η fintech εταιρεία Block, Inc. προχώρησε σε περικοπή σχεδόν του μισού προσωπικού της.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τα στελέχη συνέδεσαν τις απολύσεις με την αύξηση της αποδοτικότητας που προκύπτει από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Layoffs.fyi, που παρακολουθεί τις απολύσεις στον τεχνολογικό τομέα παγκοσμίως, 73.212 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους μέχρι στιγμής φέτος. Για ολόκληρο το 2024, ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τους 153.000.

Σημειώνεται ότι οι φετινές απολύσεις της Meta αναμένεται να είναι οι σημαντικότερες από την περίοδο αναδιάρθρωσης στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, την οποία η εταιρεία είχε χαρακτηρίσει «έτος αποδοτικότητας», όταν είχαν περικοπεί περίπου 21.000 θέσεις εργασίας. Τότε, η μετοχή της Meta βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση και η εταιρεία προσπαθούσε να διορθώσει υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις ανάπτυξης της περιόδου της πανδημίας.

Σήμερα, η εταιρεία βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση, ωστόσο τα στελέχη της οραματίζονται ένα μέλλον με λιγότερα διοικητικά επίπεδα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, χάρη και στη συμβολή εργαζομένων που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε χρηματιστηριακό επίπεδο, η μετοχή της Meta έχει ενισχυθεί κατά 3,68% από την αρχή του έτους, αν και παραμένει χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε το περασμένο καλοκαίρι. Πέρυσι, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 200 δισ. δολαρίων και κέρδη 60 δισ. δολαρίων, παρά τις αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Με έδρα το Menlo Park της Καλιφόρνιας, η Meta απασχολούσε σχεδόν 79.000 εργαζόμενους έως τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία της οικονομική έκθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναδιοργάνωση ομάδων στο τμήμα Reality Labs, ενώ έχει μεταφέρει μηχανικούς από διάφορα τμήματα σε μια νέα μονάδα «Applied AI», η οποία έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης «έξυπνων» συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να γράφουν κώδικα και να εκτελούν σύνθετες εργασίες αυτόνομα.