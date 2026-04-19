Εντοπίστηκαν σοροί 50 βρεφών σε νεκροταφείο του Τρινιντάντ – Έρευνα για παράνομες ταφές

Οι σοροί τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένες σε νεκροταφείο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Η Αστυνομική Υπηρεσία της χώρας (TTPS) σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα πτώματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Κουμούτο, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων (25 μιλίων) από την πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν.

Όπως επισημαίνει η αστυνομία, οι έξι ενήλικες – τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες – έφεραν έγγραφα ταυτοποίησης, ενώ δύο από αυτούς φέρεται να έφεραν ενδείξεις ότι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε νεκροψία.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι πιθανόν πρόκειται για υπόθεση «παράνομης απόρριψης σορών που δεν έχουν αναγνωριστεί», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό σχετίζεται με τη δράση εγκληματικών συμμοριών στη χώρα, ενώ ο αστυνομικός επίτροπος Allister Guevarro χαρακτήρισε την υπόθεση «βαθιά ανησυχητική».

Όπως δήλωσε: «Κάθε άτομο ή φορέας που διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει αυτό το καθήκον θα λογοδοτήσει πλήρως».