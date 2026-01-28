Τρινιντάντ και Βενεζουέλα στο επίκεντρο: Οι Shell και BP ζητούν άδεια για υπεράκτια κοιτάσματα

Οι Shell και BP ζητούν άδειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξόρυξη φυσικού αερίου από κοιτάσματα που βρίσκονται στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και στη Βενεζουέλα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Roodal Moonilal.

Το Τρινιντάντ αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Λατινική Αμερική και έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς αμμωνίας και μεθανόλης στον κόσμο, αλλά το νησί επιδιώκει να αναπτύξει υπεράκτια κοιτάσματα στη Βενεζουέλα και κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων για να αντισταθμίσει τα μειούμενα αποθέματα και να εξασφαλίσει την ενεργειακή του τροφοδοσία.

Ωστόσο, τα έργα φυσικού αερίου έχουν προχωρήσει αργά τα τελευταία χρόνια λόγω των συχνών αλλαγών στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα. Υπό την προεδρία του Nicolás Maduro, η Βενεζουέλα πέρυσι ανέστειλε τη συνεργασία με το Τρινιντάντ για ενεργειακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών έργων φυσικού αερίου που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Μετά την ανάληψη δράσης των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ επιταχύνουν τις εξελίξεις στον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα της χώρας. Για να αναπτυχθούν τα έργα, οι εταιρείες χρειάζονται άδεια από τις ΗΠΑ, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη βενεζουελάνικη ενεργειακή βιομηχανία.

Shell και BP ζητούν άδειες

Ο Moonilal δήλωσε σε δημοσιογράφους στα πλαίσια του συνεδρίου Indian Energy Week ότι η Shell ζητά άδεια για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Loran-Manatee, το οποίο περιέχει περίπου 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf) φυσικού αερίου, εκ των οποίων 7,3 tcf βρίσκονται στη Βενεζουέλα και 2,7 tcf στο Τρινιντάντ.

Η BP ζητά άδεια για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cocuina-Manakin, του οποίου το βενεζουελάνικο τμήμα ανήκει στο ανενεργό υπεράκτιο έργο Plataforma Deltana, που διαθέτει 1 τρισεκατομμύριο κυβικά πόδια αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Η Shell και η BP δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχος και πολύ ισχυρός φίλος που προσπαθεί να μεταρρυθμίσει, οπότε θα βοηθήσουμε τις εταιρείες όσον αφορά τις αιτήσεις τους», δήλωσε ο Moonilal.

Dragon Gas

Οι ΗΠΑ τον Οκτώβριο είχαν χορηγήσει εξουσιοδότηση στη Shell και στο Τρινιντάντ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Dragon, υπεράκτια από τη Βενεζουέλα κοντά στα θαλάσσια σύνορα, σε ένα έργο που στοχεύει στην τροφοδοσία του Τρινιντάντ με βενεζουελάνικο φυσικό αέριο.

Ο Moonilal δήλωσε ότι ελπίζει η παραγωγή στο Dragon να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2027, με εκτιμώμενη παραγωγή 350 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως. Το Dragon περιέχει μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. Με ανεπαρκή αποθέματα και παραγωγή, το Τρινιντάντ χρειάζεται το φυσικό αέριο για να τροφοδοτήσει τις βιομηχανίες του που φέρνουν έσοδα, από το LNG μέχρι τα πετροχημικά.

Με τα έργα να επιστρέφουν σε τροχιά, το Τρινιντάντ ελπίζει να ηγηθεί και να συνεργαστεί με άλλες καραϊβικές χώρες όπως Σουρινάμ, Γουιάνα και Γρενάδα για την ανάπτυξη φυσικού αερίου, δήλωσε ο Moonilal.

«Αναδύεται τώρα ένα νέο ενεργειακό τοπίο στην Καραϊβική, στο οποίο το Τρινιντάντ και Τομπάγκο μπορεί να τοποθετηθεί ως ηγέτης», πρόσθεσε.