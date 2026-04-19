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Πίεση Σάντσεθ στην ΕΕ να διακόψει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ
Ειδήσεις
19:06 - 19 Απρ 2026

Πίεση Σάντσεθ στην ΕΕ να διακόψει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στον τερματισμό της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ, επικαλούμενη, όπως αναφέρεται, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.  

Ο Σάντσεθ, σε ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση στην Ανδαλουσία, ανέφερε ότι η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει την Τρίτη σχετική πρόταση προς την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι μια χώρα που «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» δεν μπορεί να παραμένει εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία ΕΕ–Ισραήλ, η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2000, περιλαμβάνει ρήτρα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήδη από το 2024, η Ισπανία και η Ιρλανδία είχαν ζητήσει επανεξέτασή της, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023.

Η απόφαση της Μαδρίτης να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κατηγορεί την Ισπανία για «υποκρισία και εχθρότητα», υποστηρίζοντας ότι διεξάγει διπλωματική εκστρατεία σε βάρος της χώρας του.

Παράλληλα, Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία απέστειλαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να τεθεί το θέμα της συμφωνίας προς συζήτηση στο επόμενο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Νετανιάχου: Δεν θα μείνουμε αδρανείς σε ενέργειες που μας πλήττουν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανές απέναντι σε διπλωματικές ενέργειες που το πλήττουν, προειδοποιώντας ότι κάθε χώρα που προχωρά σε τέτοιες κινήσεις θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

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