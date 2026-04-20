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Γάζα: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις
Ειδήσεις
18:51 - 20 Απρ 2026

Γάζα: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές. Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και ενόπλων που φέρονται να ανήκουν σε παραστρατιωτικές ομάδες υποστηριζόμενες από το Ισραήλ.

Όπως ανέφεραν διασώστες, ένας άνδρας σκοτώθηκε ύστερα από αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Σε ξεχωριστό περιστατικό στην Πόλη της Γάζας, άλλο πλήγμα προκάλεσε το θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων.

Επισημαίνεται ότι τα περιστατικά αυτά αποτελούν τα πιο πρόσφατα επεισόδια βίας που υπονομεύουν τη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από δύο χρόνια συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές, περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ το Ισραήλ αναφέρει ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις μαχητών. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας.

Την ίδια ημέρα, κάτοικοι και πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς δήλωσαν ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν μέλη παραστρατιωτικών ομάδων, που φέρονται να υποστηρίζονται από το Ισραήλ και επιχειρούσαν σε περιοχή υπό τον έλεγχό του, εισήλθαν σε ζώνη που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Κατά την αποχώρησή τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαχητής της Χαμάς φέρεται να εκτόξευσε χειροβομβίδα εναντίον του οχήματός τους. Ακολούθησε έκρηξη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα.

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