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Τρεις κορυφαίοι chefs ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Hilton Garden Inn Athens
Επιχειρήσεις
18:35 - 20 Απρ 2026

Τρεις κορυφαίοι chefs ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Hilton Garden Inn Athens

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6 Hands Degustation Menu στο εστιατόριο του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, Rodopou & Beyond στις 24 & 25 Απριλίου | Rooftop, 6ος όροφος

Το Rodopou & Beyond, εστιατόριο του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue παρουσιάζει ένα μοναδικό 6 Hands Degustation event, φιλοξενώντας δύο κορυφαίους διεθνείς chefs: τον Thomas Bühner (3 αστέρια Michelin) και τον Παύλο Κυριάκη (1 αστέρι Michelin), οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Chef Patron Δημήτρη Γεωργιάδη σε μία βραδιά-σταθμό για τη fine dining σκηνή της Αθήνας.

Το event θα πραγματοποιηθεί στο rooftop του Hilton Garden Inn Athens, στον 6ο όροφο, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη fine dining εμπειρία με πανοραμική θέα πάνω από την πόλη.

Οι Chefs

Thomas Bühner: Ένας από τους κορυφαίους chefs παγκοσμίως, ο Thomas Bühner έχει τιμηθεί με 3 αστέρια Michelin. Η κουζίνα του χαρακτηρίζεται από τεχνική αρτιότητα, ένταση γεύσεων και σύγχρονη ευρωπαϊκή προσέγγιση.

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Παύλος Κυριάκης: Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας, ο Παύλος Κυριάκης φέρει 1 αστέρι Michelin και υπογράφει μία κουζίνα με καθαρές γεύσεις και έντονη δημιουργική ταυτότητα.

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Δημήτρης Γεωργιάδης: Chef Patron του εστιατορίου του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, ο Δημήτρης Γεωργιάδης εκφράζει μία σύγχρονη ελληνική φιλοσοφία με έμφαση στην πρώτη ύλη και στη συνολική εμπειρία του καλεσμένου.

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Επικοινωνία: Δημήτρης Γεωργιάδης | Executive Chef M: +30 698 706 4130 Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 18:40
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