ΗΠΑ: Νέο διπλωματικό αδιέξοδο με το Ιράν – Στον «αέρα» οι διαπραγματεύσεις

Λίγο πριν από τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων παραμένουν στον «αέρα», ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προχωρά σε νέες κυρώσεις, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Πακιστάν πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση, ενώ παραμένει ασαφές ακόμη και το πότε ακριβώς λήγει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς για συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ έχει τεθεί σε πάγο λόγω έκτακτων διαβουλεύσεων στην Ουάσιγκτον. Ο Λευκός Οίκος συμπληρώνει ότι η αποστολή τέθηκε προσωρινά σε αναμονή, καθώς η Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκε στις αμερικανικές απαιτήσεις. Όπως αναφέρεται, δεν θεωρείται προς το παρόν σκόπιμη η μετάβαση στο Ισλαμπάντ εφόσον δεν είναι σαφές αν το Ιράν επιθυμεί να συμμετάσχει ουσιαστικά στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «αντιφατικά μηνύματα, ασαφή συμπεριφορά και απαράδεκτες ενέργειες», απορρίπτοντας ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην Τεχεράνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyysajomcn5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέες κυρώσεις κατά 14 ατόμων που φέρονται να υποστηρίζουν το ιρανικό καθεστώς.

Σημειώνεται πάντως ότι στο Ιράν έχει διαμορφωθεί ένα αρκετά άναρχο τοπίο αναφορικά με την ιεραρχική δομή της χώρας. Μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι τα ηνία της χώρας ανέλαβε επίσημα ο γιος του Μοτζάμπα ο οποίος παραμένει όμως… άφαντος στη δημόσια σφαίρα. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται κρυμμένος με σοβαρούς τραυματισμούς.

Από εκεί και ύστερα αναλυτές υποστηρίζουν ότι πλέον είναι λάθος να γίνεται λόγος για καθεστώς των Μουλάδων καθώς αυτή τη στιγμή τα νήματα φαίνεται να τα κινούν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πιέσεις από Πακιστάν – Σκληρή γραμμή από Τραμπ

Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, καλώντας τις δύο πλευρές σε νέες συνομιλίες και ζητώντας παράλληλα την παράταση της εκεχειρίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, καθώς ο χρόνος πιέζει.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει σκληρή στάση. Σε δηλώσεις του, έκανε λόγο για πιθανότητα «εξαιρετικής συμφωνίας», αλλά ξεκαθάρισε ότι θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» να συμφωνήσει σε παράταση της εκεχειρίας.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επαναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Σύγχυση για τη λήξη της εκεχειρίας

Παραμένει ασαφές το ακριβές χρονικό σημείο λήξης της εκεχειρίας, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες εκδοχές:

Το Πακιστάν αναφέρει ότι η συμφωνία λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης (04:50 τοπική ώρα)

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο τοποθετεί τη λήξη λίγο νωρίτερα

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η εκεχειρία ισχύει έως το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον)

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyzcjx2u0zl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Άκαρπες προηγούμενες συνομιλίες και αγκάθια

Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν πριν από περίπου μία εβδομάδα, δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με αμοιβαίες κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.

Σημαντικά αγκάθια στις συνομιλίες παραμένουν:

Η πιθανή παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σημειώνεται ότι ισχυρές πιέσεις για άνοιγμα των Στενών ασκεί ο Κίνεζος πρόεδρος Σι Τζι Πινγκ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ειδικά το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να έχουμε μπροστά μας ένα θρίλερ με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με τις διαφορές των δύο πλευρών να φαίνονται προς το παρόν αγεφύρωτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyyzhqkyrk9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}