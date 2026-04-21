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Απώλειες στην Wall Street με το βλέμμα στο Ιράν – Ράλι στις τιμές πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:13 - 21 Απρ 2026

Απώλειες στην Wall Street με το βλέμμα στο Ιράν – Ράλι στις τιμές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Απώλειες κατέγραψαν την Τρίτη (21/4) οι βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κατρακύλησε κατά 0,59% στις 49.149,60 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε ζημιές 0,68% στις 7.061,07 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε ζημιές 0,59% στις 24.259,96 μονάδες.

Η νευρικότητα ενισχύθηκε μετά τις πληροφορίες ότι το ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, για συνομιλίες με το Ιράν ανεστάλη, λόγω έλλειψης δέσμευσης από την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The New York Times και Axios.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι αναμένει μια «εξαιρετική συμφωνία» με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος» να πλήξει τη χώρα εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως τη λήξη της εκεχειρίας, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από ανάρτησή του στο Truth Social, όπου κατηγόρησε το Ιράν για πολλαπλές παραβιάσεις της εκεχειρίας. Τελικά, ο πλανητάρχης ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο των αγορών.

Άνοδος στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ημερών.Το αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate) ενισχύθηκε κατά 4,91%, κλείνοντας στα 91,66 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το Brent σημείωσε άνοδο 5,41%, στα 100,63 δολάρια ανά βαρέλι

Ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Zacks Investment Management, σημείωσε ότι «η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι δύσκολη σε αυτή την περίπτωση», επισημαίνοντας το ιστορικό δυσπιστίας απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εσωτερικές διαφορές στο πολιτικοστρατιωτικό του σύστημα.

Παρά ταύτα, εκτίμησε ότι ζητήματα όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να επιλυθούν έως το τέλος της εβδομάδας.

Συνολικά, παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αρκετοί αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την πορεία των αγορών, επικαλούμενοι ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και διψήφια αύξηση στα εταιρικά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 23:33
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