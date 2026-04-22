ΗΠΑ: Με ορίζοντα το 2027 η πρώτη εμπορική πυρηνική σύντηξη

Η Commonwealth Fusion Systems εκτιμά ότι η κατασκευή της πρώτης εμπορικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη στις ΗΠΑ ενδέχεται να ξεκινήσει το 2027, μια εξέλιξη που –αν επαληθευτεί– θα φέρει πιο κοντά έναν στόχο που επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και η βιομηχανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος Bob Mumgaard δήλωσε ότι η πιλοτική μονάδα σύντηξης που αναπτύσσεται στη Μασαχουσέτη έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 75% και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Όπως εξήγησε, αμέσως μετά η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην κατασκευή της πρώτης εμπορικής εγκατάστασης στη Βιρτζίνια, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το –λιγότερο πιθανό– ενδεχόμενο έναρξης εργασιών από το 2026.

Η μονάδα που σχεδιάζεται στη Βιρτζίνια προβλέπεται να έχει ισχύ 400 μεγαβάτ, δηλαδή λιγότερο από το μισό ενός τυπικού πυρηνικού αντιδραστήρα σχάσης, και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αδειοδότησης. Σύμφωνα με τον Mumgaard, απομένουν κυρίως ορισμένα τεχνικά βήματα στο ηλεκτρικό σκέλος, ώστε το έργο να είναι έτοιμο προς υλοποίηση μόλις εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Η εταιρεία, με έδρα τη Μασαχουσέτη, έχει αντλήσει περίπου 3 δισ. δολάρια από ιδιώτες επενδυτές –περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον χώρο της σύντηξης– γεγονός που την τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προσπάθειας για εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η πυρηνική σύντηξη θεωρείται εδώ και χρόνια το «ιερό δισκοπότηρο» της καθαρής ενέργειας, καθώς βασίζεται στη συνένωση ελαφρών πυρήνων σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες – τη διαδικασία που τροφοδοτεί τα άστρα. Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, δεν στηρίζεται στη διάσπαση βαρέων στοιχείων και δεν παράγει τον ίδιο τύπο μακροχρόνιων ραδιενεργών αποβλήτων.

Παράλληλα, η Commonwealth εξετάζει και άλλες πιθανές τοποθεσίες για μελλοντικές εγκαταστάσεις, τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές της ανατολικής βιομηχανικής ζώνης των ΗΠΑ όπου έχουν κλείσει μονάδες άνθρακα, καθώς και η δυτική ακτή. Επιπλέον, βλέπει προοπτικές σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη, όπου η τεχνολογία σύντηξης θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτηση από το LNG και τα καύσιμα για συμβατικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Donald Trump φαίνεται να εξετάζει πιο ενεργές παρεμβάσεις βιομηχανικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς, από τα ορυκτά και τους ημιαγωγούς μέχρι την πυρηνική ενέργεια. Ο Mumgaard ανέφερε ότι εξετάζεται μια νέα προσέγγιση, αν και τόνισε ότι το ενδεχόμενο κρατικής συμμετοχής σε εταιρείες σύντηξης θα εξαρτηθεί από τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Τέλος, ο επικεφαλής της Commonwealth συμμετέχει πλέον και στο συμβουλευτικό συμβούλιο επιστήμης και τεχνολογίας του Trump, μαζί με κορυφαία στελέχη από τον χώρο της τεχνολογίας και των ημιαγωγών, ενισχύοντας το αυξανόμενο πολιτικό και στρατηγικό ενδιαφέρον γύρω από την πυρηνική σύντηξη στις ΗΠΑ.