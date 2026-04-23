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Ενεργειακή «χορηγία» Τραμπ στη Ρωσία, οικονομική «ένεση» στην Ουκρανία από την ΕΕ
Ειδήσεις
08:27 - 23 Απρ 2026

Ενεργειακή «χορηγία» Τραμπ στη Ρωσία, οικονομική «ένεση» στην Ουκρανία από την ΕΕ

Γιώργος Ραυτόπουλος
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Ένας εκ των βασικών κερδισμένων από τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να είναι η Ρωσία. Οι κυρώσεις στο πετρέλαιό της έχουν χαλαρώσει, ενώ τα έσοδα έχουν αυξηθεί ραγδαία σε μια περίοδο κατά την οποία η ρωσική οικονομία δεχόταν ισχυρές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στο ουκρανικό μέτωπο έχουν ουσιαστικά «παγώσει», καθώς οι ΗΠΑ είναι στραμμένες αλλού.

Η κατάσταση μοιάζει εκ πρώτης όψεως ευνοϊκή για τη Μόσχα. Όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα μπορεί να διοχετεύσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενισχύοντας τη θέση της σε ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι συνθήκες ενδέχεται να μην είναι τόσο ευνοϊκές όσο δείχνουν.

Ένα βήμα πριν την κατάρρευση η ρωσική οικονομία;

Αυτό υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Σουηδίας Τόμας Νίλσον σε συνέντευξή του στους Financial Times. Τόνισε ότι, παρά τα αυξημένα έσοδα από τις πετρελαϊκές εξαγωγές, η ρωσική οικονομία παραμένει «ασθενής», κάνοντας λόγο για σκόπιμη παραποίηση στατιστικών στοιχείων, ώστε να προβάλλεται προς τα έξω ως ανθεκτική. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι ο πραγματικός πληθωρισμός κινείται κοντά στο 15% και όχι στο 5% που δηλώνεται επισήμως. Με βάση αυτά, υποστήριξε ότι η Μόσχα οδεύει προς οικονομική κατάρρευση.

Τα πρόσθετα έσοδα που καταλήγουν στα ρωσικά ταμεία, λόγω αυξημένης ζήτησης —κυρίως από την Ασία— υπολογίζονται σε περίπου 10 δισ. δολάρια έως το τέλος του μήνα. Ωστόσο, η Ουκρανία επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα, εντείνοντας τις επιθέσεις σε ρωσικά λιμάνια και αποθήκες, προκαλώντας σημαντικές υλικές και οικονομικές ζημιές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι απώλειες αυτές ανέρχονται σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια, περιορίζοντας τα ρωσικά κέρδη.

Παρότι το ισοζύγιο παραμένει θετικό για τη Ρωσία, οι επιθέσεις ακόμη και κοντά σε τουριστικές περιοχές δημιουργούν έντονο ψυχολογικό αντίκτυπο στον τοπικό πληθυσμό. Αυτό μεταφράζεται σε αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό, χωρίς ωστόσο να τίθεται άμεσα υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Ρωσία φέρεται να έχει καταλάβει έως σήμερα περίπου 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον Βαλερί Γεράσιμοφ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού. Οι ουκρανικές αρχές αμφισβητούν τα στοιχεία αυτά. Παρά τη σταδιακή προώθηση των Ρώσων, οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με βαρύ ανθρώπινο κόστος και για τις δύο πλευρές. Παράλληλα, διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν αποκλείουν νέα επιστράτευση στη Ρωσία για την κάλυψη των απωλειών.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα οφέλη της Μόσχας από την κρίση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να έχουν κυρίως βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα.

Οικονομική ανάσα για το Κίεβο σε μια δύσκολη συγκυρία

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, καθώς η προσοχή των ΗΠΑ είναι στραμμένη προς το Ιράν. Αυτό επηρεάζει κυρίως την Ουκρανία, καθώς οπλικά συστήματα, όπως τα Patriot, κατευθύνονται πλέον στη Μέση Ανατολή. Ο Ζελένσκι καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει το ζήτημα της χώρας του ψηλά στη διεθνή ατζέντα, αντιμετωπίζοντας ωστόσο σημαντικές δυσκολίες.

Παρά ταύτα, υπήρξαν και θετικά μαντάτα για το Κίεβο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε οικονομική βοήθεια ύψους 90 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό δίνει την ευκαιρία στην ουκρανική οικονομία να «ανασάνει», η οποία φλέρταρε το τελευταίο διάστημα με την χρεοκοπία.

Σε κάθε περίπτωση, ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται ολοένα και περισσότερο σε αχαρτογράφητα νερά, με τις ΗΠΑ να απουσιάζουν ουσιαστικά από το συγκεκριμένο μέτωπο και τη διεθνή προσοχή να έχει μετατοπιστεί στο Ιράν. Οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ειρήνη μεταξύ Κιέβου και Μόσχας παραμένουν προς το παρόν περιορισμένες, με τις διαφορές μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών αγεφύρωτες, ιδιαίτερα στο εδαφικό ζήτημα. Με τις διπλωματικές διεργασίες να έχουν μείνει στάσιμες, το ερώτημα παραμένει αν η έκβαση του πολέμου θα κριθεί τελικά στο πεδίο των μαχών ή στην οικονομική αντοχή των δύο πλευρών.



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