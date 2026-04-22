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ΕΕ: «Πράσινο φως» για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία και νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία
Ειδήσεις
14:50 - 22 Απρ 2026

ΕΕ: «Πράσινο φως» για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία και νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και το 20ό πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, εγκρίθηκαν σήμερα σε επίπεδο των πρεσβευτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Coreper) και πλέον οδηγούνται στη διαδικασία της γραπτής έγκρισης από το Συμβούλιο της ΕΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα.

Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία ασκεί την προεδρία για το τρέχον εξάμηνο, «σήμερα, τόσο το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία όσο και το 20ό πακέτο κυρώσεων συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη των πρεσβευτών της ΕΕ και εγκρίθηκαν σε επίπεδο Coreper. Τώρα θα υποβληθούν σε γραπτή διαδικασία για την τελική έγκρισή τους από το Συμβούλιο. Η γραπτή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα».

Ο ίδιος εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι «η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε αδιάκοπα για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά την Ουκρανία και να ασκεί πίεση στη Ρωσία».

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων εντός της ΕΕ, οι οποίες φαίνεται να έχουν επηρεάσει τη συνολική διαπραγματευτική δυναμική. Το προηγούμενο διάστημα η Ουγγαρία είχε επανειλημμένα μπλοκάρει αποφάσεις που απαιτούσαν ομοφωνία, προκαλώντας καθυστερήσεις τόσο σε πακέτα κυρώσεων όσο και σε χρηματοδοτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μετά τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καταγράφεται μεγαλύτερη διάθεση συμβιβασμού, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή έγκριση των δύο πακέτων σε επίπεδο Coreper και στην προώθησή τους προς οριστική υιοθέτηση.

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