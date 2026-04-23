Μουντιάλ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία

Ένας απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τη FIFA να αντικαταστήσει το Ιράν με την Ιταλία στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη (22/4).

Η πρόταση εντάσσεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ του Τραμπ και της πρωθυπουργού της Ιταλίας Giorgia Meloni, μετά τη ρήξη που προκλήθηκε από τις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά του Πάπα Pope Leo XIV σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino να αντικαταστήσει η Ιταλία το Ιράν στο Μουντιάλ. Είμαι ιταλικής καταγωγής και θα ήταν όνειρο να δω την “Σκουάντρα Ατζούρα” σε ένα τουρνουά που φιλοξενείται στις ΗΠΑ. Με τέσσερις τίτλους, διαθέτει το κύρος που δικαιολογεί τη συμμετοχή της», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Paolo Zampolli στους FT.

Ο Λευκός Οίκος, η FIFA, η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Ιράν (FFIRI) δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του Reuters.

Η Ιταλία είχε γνωρίσει ισχυρό πλήγμα τον Μάρτιο, καθώς αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά την ήττα με 4-1 στα πέναλτι από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στον τελικό των playoffs πρόκρισης.

Σύμφωνα με τους FT, το Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για τη διοργάνωση και σκοπεύει να συμμετάσχει κανονικά, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.